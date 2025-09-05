El colegio ICEI celebró sus 68 años de historia

El acto se realizó en la sede de calle General Paz, con la participación de estudiantes de los tres niveles, docentes, directivos, personal no docente y numerosas familias que acompañaron la celebración. Durante la ceremonia se entregaron diplomas a alumnos destacados en categorías como Mejor Compañero/a, Alumno ICEI, y reconocimientos por participaciones en proyectos académicos, culturales, deportivos y solidarios a nivel local, nacional e internacional. Entre ellas se destacan el Modelo Iberoamericano de Naciones Unidas en Buenos Aires, el intercambio cultural con la ciudad de Nashville (EE.UU.), la campaña solidaria en beneficio de la Escuela Yapeyú, competencias de debate organizadas por OAJNU, concursos de literatura, olimpíadas de filosofía y matemática, y certámenes juveniles sanmartinianos.

En su mensaje, el Dr. Ismael Farrando, vicepresidente del Directorio de ICEI, expresó: “Agradecemos a docentes, personal administrativo y de apoyo, y a cada familia que sigue confiando en esta institución. Más allá de los saberes y habilidades que el mundo actual demanda, lo que nos sostiene son los valores que transmitimos y compartimos”. Y agregó: “Nuestro compromiso es que cada alumno egrese con las competencias necesarias para este tiempo, pero sobre todo con la esencia de nuestro lema: Ser y Saber”.

Con 68 años de trayectoria, ICEI se consolida como referente en educación integral de alta calidad, apostando a la innovación pedagógica, los intercambios internacionales y la formación constante de su equipo docente. Hoy reúne a cerca de 900 alumnos pertenecientes a 500 familias y a 170 empleados docentes y no docentes. En este nuevo aniversario , la institución reafirma su misión de educar con excelencia académica y formación en valores, proyectando con esperanza los desafíos del futuro.

Además este año, ICEI avanzó con su plan estratégico de crecimiento. La institución adquirió un terreno en Carrodilla, Luján de Cuyo, donde proyecta la construcción de una nueva sede. Este plan contempla un desarrollo gradual a diez años, que comenzará con Nivel Inicial y progresivamente sumará Primario y Secundario, manteniendo la doble escolaridad y la educación bilingüe.

Acerca de Colegio ICEI

El 27 de agosto de 1957 un grupo de profesionales de la educación, junto al Dr. Emilio Descotte, fundó el Colegio ICEI. Desde entonces, el lema “Ser y Saber” resume su misión: formar personas con conocimientos sólidos y, sobre todo, con valores que las acompañen durante toda la vida.

A lo largo de los años, la institución ha crecido sin perder de vista esa esencia. Incorporó la enseñanza del inglés desde el Nivel Inicial, levantó nuevos edificios tras momentos difíciles como el terremoto de 1985, y sumó ampliaciones que permitieron recibir a más generaciones. Cada etapa marcó la historia de una comunidad que nunca dejó de apostar por una educación integral y de calidad.

Hoy ICEI es sinónimo de esfuerzo compartido: familias que confían, docentes y equipos que se capacitan constantemente, y estudiantes que se animan a ir más allá. Sus logros académicos —excelentes desempeños en pruebas nacionales, alumnos que aprueban certificaciones internacionales de Cambridge, premios en olimpíadas, debates, literatura y deportes— conviven con aquello que más lo distingue: la formación en valores.

Con más de seis décadas de camino, ICEI sigue proyectándose al futuro con el mismo compromiso que lo vio nacer: educar en el Ser y el Saber, convencido de que allí está la clave para transformar el mundo. Ese espíritu también impulsa su plan de expansión, que incluye la construcción de una segunda sede en Luján de Cuyo próximamente.