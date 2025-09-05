Fundación Discar celebró su 34° aniversario con una emotiva cena a beneficio

Con la participación de más de 250 invitados, Fundación Discar celebró esta semana su cena solidaria en su 34 años trabajando y reafirmando su compromiso por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de la sociedad.

La cena , que reunió a familias, empresas, aliados estratégicos y amigos de la Fundación , tuvo como eje principal el empleo como sustento fundamental para el desarrollo de una vida autónoma e independiente. En este camino, Discar ha promovido, a lo largo de su trayectoria, 202 contrataciones de personas con discapacidad intelectual en el mercado laboral abierto y competitivo, en empresas líderes de la Argentina, Chile y Brasil.

El encuentro, conducido con calidez y humor por Miguel Ángel Rodríguez y Leandro Kritzar, estuvo marcado por momentos de gran emoción. Uno de los más significativos fue el homenaje que Woods Staton, Executive Chairman de Arcos Dorados -compañía pionera en empleo con apoyo en alianza con Discar-, le hizo a la fundadora Victoria Shocrón, cuando le entregó una Rosa de Plata creada por el orfebre Juan Carlos Pallarols, en reconocimiento a su visión y aporte a la construcción de una sociedad más inclusiva.

Durante la gala también se realizó la subasta de la máscara de El Eternauta, donada especialmente por el célebre actor Ricardo Darín. La pieza, símbolo de la exitosa serie, aportó no solo un valor artístico sino también la fuerza de un mensaje profundamente humano: “Nadie se salva solo”, recordando que la inclusión se construye colectivamente.

DISCAR 6 La máscara de El Eternauta, donada especialmente por el célebre actor Ricardo Darín. Discar.

Discar 4 Luciana Troiano, protagonista del spot "Pequeñas grandes historias" Discar.

Asimismo, la institución presentó oficialmente a su nuevo Presidente, César Blaquier, quien asume con el compromiso de dar continuidad y proyección al legado de Fundación Discar. Blaquier sucede a Jacinto Aller Atucha, reconocido y querido por la huella imborrable que dejó durante su Presidencia. También se presentó al nuevo Director Ejecutivo, Pedro Crespi.

Discar 5 Woods Staton, Executive Chairman de Arcos Dorados, y Victoria Shocrón, Fundadora de Discar Discar.

El momento más conmovedor de la noche llegó con la proyección del spot “Pequeñas grandes historias”, donde seis jóvenes con discapacidad intelectual compartieron lo que significa para ellos el acompañamiento de la Fundación. “Para nosotros es muy importante decidir cómo vivir”, expresó con emoción Luciana Troiano, quien agradeció la compañía de su esposo y recibió un cálido aplauso de los presentes.

De esta manera, la cena anual se convirtió en un espacio de encuentro y celebración, pero también en una renovada invitación a toda la sociedad para seguir generando oportunidades de inclusión real.