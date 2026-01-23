El calor continúa este viernes en Mendoza y vuelven las alertas por tormentas fuertes

La jornada estará marcada por altas temperaturas y nubosidad variable en Mendoza, con alertas meteorológicas vigentes por tormentas intensas y posible caída de granizo.

El viernes mantendrá un escenario caluroso en Mendoza, con poco cambio en los valores térmicos respecto de jornadas anteriores. Según el pronóstico, la máxima alcanzará los 36°, mientras que la mínima será de 23°, en un contexto de cielo mayormente nublado y ambiente pesado.

Durante gran parte del día no se esperan descensos significativos de la temperatura. La nubosidad irá en aumento y el tiempo se mantendrá inestable, especialmente hacia la tarde y la noche, cuando podrían desarrollarse tormentas en distintos sectores de la provincia.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir alertas por tormentas que alcanzan a gran parte del territorio mendocino. Están incluidos Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, La Paz, Lavalle, General Alvear, San Rafael y Malargüe.

mapa_alertas (51) Gran parte de Mendoza permanece bajo alerta meteorológica ante la probabilidad de lluvias intensas y ráfagas durante la noche. Según informó el organismo, en las zonas bajo alerta se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. Estos fenómenos pueden estar acompañados por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Los acumulados estimados oscilan entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera puntual. En los sectores más elevados de la cordillera y en la zona de la puna, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve.

De cara al fin de semana, el sábado continuará el calor, con una jornada calurosa e inestable, nubosidad variable y tormentas previstas hacia la noche. La máxima será de 35° y la mínima de 20°, con precipitaciones también en cordillera.