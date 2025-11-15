Presenta:

El bot de Inteligencia Artificial que impulsa la nueva salud digital en Argentina

Un ecosistema de plataformas médicas y un bot de IA ya conectan a miles de profesionales y pacientes, con turnos online y recetas electrónicas.

Marcos Surico

La tecnología no reemplaza al médico, sino que lo potencia.

La salud argentina vive una revolución silenciosa e irreversible. Consultas virtuales, turnos online, una receta electrónica y gestión digital de historias clínicas ya son parte de la vida cotidiana de millones de personas. En este escenario, hemos desarrollado una tecnología aplicada a la salud, que se consolida como protagonista de este cambio al desarrollar plataformas que hacen que la atención médica sea más práctica, segura, económica y accesible.

El nuevo BOT de inteligencia artificial ya trabaja junto a médicos, clínicas y pacientes para optimizar tiempos y recursos en cada consulta. La herramienta genera resúmenes de historia clínica, asiste en el diagnóstico, automatiza recordatorios, gestiona turnos y reduce el ausentismo, facilitando una comunicación más fluida entre el médico y el paciente. Además, permite acceder a beneficios en farmacias y servicios asociados, contribuyendo a un sistema de salud más eficiente, conectado y sostenible.

La tecnología no reemplaza al médico, sino que lo potencia

Permite que la atención sea más ágil, más eficiente y verdaderamente centrada en el paciente. Creemos que el futuro de la salud pasa por integrar datos, procesos y personas, generando un ecosistema conectado que mejore la calidad de vida de todos. Con herramientas como DrApp, Consultorio MOVIL y Meducar (plataformas pioneras en soluciones digitales para la gestión médica y líder entre médicos especialistas) y Receto (recetario electrónico con trazabilidad y control) el Grupo avanza hacia una salud conectada, sin barreras físicas ni burocráticas.

Hemos desarrollado una tecnología aplicada a la salud, que se consolida como protagonista de este cambio.

Cada interacción digital reduce costos, ahorra tiempo y evita el uso de papel, al tiempo que mejora la seguridad de la información y la adherencia de los pacientes a sus tratamientos. Se impulsa así una transformación concreta del sistema sanitario argentino: una salud más inteligente, accesible y humana, donde la tecnología trabaja para cuidar mejor a las personas. Con presencia en más de 6.000 centros médicos y más de 25.000 profesionales conectados, las plataformas del Grupo ya gestionan más de 20 millones de turnos, 18 millones de registros médicos y 5 millones de recetas electrónicas al año, posicionando a la compañía como referente regional en innovación sanitaria.

Un nuevo modelo de salud, más eficiente y sostenible

El ecosistema digital de la empresa está diseñado para integrar a todos los actores del sistema de salud —médicos, instituciones, farmacias y pacientes— bajo una misma infraestructura tecnológica. Esta interoperabilidad permite optimizar recursos, mejorar la calidad de atención y reducir costos operativos. Entre los principales beneficios se destacan:

  • Practicidad y experiencia de usuario: turnos online, gestión móvil y comunicación directa entre médico y paciente.
  • Seguridad y trazabilidad: cumplimiento de la normativa de firma digital, resguardo de datos y control total del proceso clínico.
  • Eficiencia económica: automatización de tareas administrativas, reducción de ausentismo y eliminación del uso de papel.
  • Sustentabilidad y accesibilidad: tecnología que democratiza la atención médica y conecta a profesionales en todo el país..
El ecosistema digital de la empresa está diseñado para integrar a todos los actores del sistema de salud.

La inteligencia artificial nos permite ofrecer una experiencia de atención más ágil, precisa y cercana. Pero la tecnología, por sí sola, no alcanza: su verdadero valor aparece cuando trabaja en conjunto con el médico, la secretaria y todo el equipo de salud. También desarrollamos inteligencia artificial que escucha, asiste y acompaña, porque creemos que la innovación más poderosa es la que amplifica lo humano, no la que lo reemplaza

* Marcos Surico, CEO de Grupo Cormos.

