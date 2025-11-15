El bot de Inteligencia Artificial que impulsa la nueva salud digital en Argentina

Un ecosistema de plataformas médicas y un bot de IA ya conectan a miles de profesionales y pacientes, con turnos online y recetas electrónicas.

La salud argentina vive una revolución silenciosa e irreversible. Consultas virtuales, turnos online, una receta electrónica y gestión digital de historias clínicas ya son parte de la vida cotidiana de millones de personas. En este escenario, hemos desarrollado una tecnología aplicada a la salud, que se consolida como protagonista de este cambio al desarrollar plataformas que hacen que la atención médica sea más práctica, segura, económica y accesible.

El nuevo BOT de inteligencia artificial ya trabaja junto a médicos, clínicas y pacientes para optimizar tiempos y recursos en cada consulta. La herramienta genera resúmenes de historia clínica, asiste en el diagnóstico, automatiza recordatorios, gestiona turnos y reduce el ausentismo, facilitando una comunicación más fluida entre el médico y el paciente. Además, permite acceder a beneficios en farmacias y servicios asociados, contribuyendo a un sistema de salud más eficiente, conectado y sostenible.

La tecnología no reemplaza al médico, sino que lo potencia Permite que la atención sea más ágil, más eficiente y verdaderamente centrada en el paciente. Creemos que el futuro de la salud pasa por integrar datos, procesos y personas, generando un ecosistema conectado que mejore la calidad de vida de todos. Con herramientas como DrApp, Consultorio MOVIL y Meducar (plataformas pioneras en soluciones digitales para la gestión médica y líder entre médicos especialistas) y Receto (recetario electrónico con trazabilidad y control) el Grupo avanza hacia una salud conectada, sin barreras físicas ni burocráticas.

Cada interacción digital reduce costos, ahorra tiempo y evita el uso de papel, al tiempo que mejora la seguridad de la información y la adherencia de los pacientes a sus tratamientos. Se impulsa así una transformación concreta del sistema sanitario argentino: una salud más inteligente, accesible y humana, donde la tecnología trabaja para cuidar mejor a las personas. Con presencia en más de 6.000 centros médicos y más de 25.000 profesionales conectados, las plataformas del Grupo ya gestionan más de 20 millones de turnos, 18 millones de registros médicos y 5 millones de recetas electrónicas al año, posicionando a la compañía como referente regional en innovación sanitaria.

Un nuevo modelo de salud, más eficiente y sostenible El ecosistema digital de la empresa está diseñado para integrar a todos los actores del sistema de salud —médicos, instituciones, farmacias y pacientes— bajo una misma infraestructura tecnológica. Esta interoperabilidad permite optimizar recursos, mejorar la calidad de atención y reducir costos operativos. Entre los principales beneficios se destacan: