El barrio porteño que le dice chau a los contenedores: así funciona la recolección puerta a puerta

Puerto Madero ya no tiene contenedores en sus calles. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un innovador esquema de recolección de residuos puerta a puerta que, tras una prueba piloto iniciada en enero, fue adoptado por vecinos, consorcios, comercios y empresas de la zona.

La medida convirtió al barrio en el primero de la Ciudad en aplicar la descontenerización total , adaptada a las características de su trama urbana, donde predominan edificios, consorcios y grandes generadores como locales gastronómicos y oficinas.

"El nuevo sistema de recolección refleja una decisión clara: ordenar el espacio público, garantizar más limpieza y simplificar los servicios para los vecinos. Además, responde a la particularidad del barrio que está compuesto por consorcios, locales gastronómicos y comercios", destacó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi .

El proceso se realizó en cuatro etapas que incluyeron la remoción de 135 contenedores y la implementación de 59 puntos de recolección puerta a puerta . En total, el servicio retira diariamente más de 10 toneladas de residuos húmedos y 5 toneladas de reciclables, que ya no se acumulan en la vía pública.

Horario de recolección

La recolección se realiza de lunes a sábados, entre las 7 y las 15, y se organiza de manera diferenciada: hay un servicio para los residuos reciclables y otro para los residuos húmedos. Cada consorcio debe tener preparadas las bolsas en el horario previsto para entregarlas directamente al camión, garantizando continuidad en el servicio y una correcta disposición de los residuos.

Puerto Madero contenedores GCBA

A su vez, los consorcios reunen los residuos dentro del edificio y los mantienen allí hasta el momento en que llega el camión. Cuando el servicio de recolección se posiciona frente al acceso destinado a la salida de residuos, el personal del edificio entrega directamente las bolsas. Se encuentra prohibido disponer los residuos en la vía pública antes de la llegada de los servicios de recolección.

Beneficios para vecinos y visitantes

Con este esquema, se reduce la presencia de basura en las calles, se evitan malos olores y se logra un entorno más ordenado y limpio. Además, se mantiene la frecuencia del servicio, con la continuidad de la recolección diferenciada de reciclables.

El proceso estuvo acompañado por campañas de concientización: se realizaron más de 10 jornadas informativas con entrega de folletería y encuentros con vecinos para explicar el funcionamiento del nuevo sistema.

Una Ciudad en camino a la sustentabilidad

La Ciudad asegura que este cambio representa un salto de calidad en la gestión de residuos y reafirma el compromiso de Buenos Aires con la innovación en servicios urbanos, buscando posicionarse al nivel de las principales capitales del mundo en materia de sustentabilidad y ordenamiento del espacio público.