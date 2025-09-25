El argentino Rafael Grossi confirmó que buscará ser secretario general de la ONU

El actual titular del OIEA, oficializó su candidatura para ser secretario general de la ONU en 2027. Aseguran que contaría con el respaldo del Vaticano.

El diplomático argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica ( OIEA) desde 2019, confirmó que se postulará como candidato a secretario general de Naciones Unidas (ONU) una vez que finalice el mandato de António Guterres en enero de 2027.

El anuncio lo realizó en Moscú durante la Semana Atómica Mundial. Consultado por la prensa, respondió: “Sí, tengo la intención de hacerlo”, según consignó Sputnik News. Grossi precisó que el proceso formal de candidatura comenzará en las próximas semanas.

La secretaría general de la ONU sigue un sistema de rotación continental y, de acuerdo con los analistas, esta vez le correspondería a Latinoamérica. Según La Política Online, Grossi contaría con un respaldo clave: el apoyo del Vaticano.

Rafael Grossi OIEA dpa Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Foto Dpa DPA

Quién es Rafael Grossi Rafael Grossi es politólogo egresado de la UCA, se convirtió en el primer latinoamericano en encabezar el OIEA. Su gestión se vio atravesada por el conflicto nuclear con Irán y la guerra en Ucrania, donde encabezó misiones en la central de Zaporizhzhia, bajo ocupación rusa desde 2022.