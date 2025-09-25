Jubilados porteños ya pueden tramitar el pase para viajar gratis en el subte

El Gobierno porteño reglamentó la ley que otorga el beneficio de viajes gratis en el subte para jubilados que estén domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires con ingresos de hasta 2 haberes y medio mínimos.

La norma la había sancionado, en julio pasado, la Legislatura porteña en una sesión convocada por la oposición pero que finalmente sumó al PRO y al propio Jorge Macri , quien valoró la medida y aseguró que no impactaba en el equilibrio fiscal del distrito.

El Gobierno de la Ciudad implementó la manera de tramitar ese pase, que será a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad, en las sedes comunales y en las estaciones cabecera de las líneas de subte que se habiliten para eso.

Con todos los requisitos cumplidos, los solicitantes recibirán un "pase personal e intransferible que habilite el acceso a la Red de Subterráneo y Premetro del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encontrará asociado al número de documento del beneficiario, permitiendo la trazabilidad de su uso. Tendrá una vigencia de 5 años si no cambia la condición del solicitante.

La reglamentación de la administración de Jorge Macri fue festejada por el bloque Unión por la Patria y otras bancadas aliadas sosteniendo que la aplicación de la ley "es un pequeño logro que conseguimos articulando con la oposición en la Legislatura" y que "hoy la tarifa del subte es el doble de cara que un pasaje en colectivo, por lo que la gratuidad representa un alivio significativo para el bolsillo de muchos adultos mayores”