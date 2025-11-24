El 16% de los presos en cárceles federales son extranjeros

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal Alberto Adrián María Gentili, comunicó a través de un informe que el 16% de la población de presos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) es extranjera.

El documento de la Procuvin, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, destaca que la última cifra implica que, de los 12.062 detenidos en cárceles federales del país, 1.935 integran la población extranjera.

El reporte "Población extranjera privada de libertad en cárceles del SPF", elaborado por la procuraduría especializada, destaca que la proporción de personas extranjeras sobre el total de la población privada de libertad ha mostrado una tendencia descendente a partir de 2017: 2016 (23,76 %); 2017 (25,75 %); 2018 (25,33 %); 2019 (23,24 %); 2020 (20,64 %); 2021 (19,14 %); 2022 (20,76 %); 2023 (19,84 %); 2024 (16,11 %); 2025 (16,04 %).

En relación a la composición por país de procedencia, el reporte publicado en el portal Fiscales, detalló que el 70% de la población extranjera proviene de Paraguay, Perú y Bolivia.

La lista es completada por Colombia, Chile, Uruguay, República Dominicana, Venezuela, Brasil, China, México y España. Se puntualizó también que solo el 6% de la población extranjera proviene de países donde el castellano no es lengua oficial (116 casos).

Del total, 1.181 presos se encuentran en establecimientos ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que representa el 61%.

También se puntualizó que más de la mitad de la población extranjera encarcelada -el 56,4%- se encuentra cumpliendo sentencia, mientras que el 43,6% restante tiene prisión preventiva.

La gran mayoría de los reclusos extranjeros -el 98,2%- son personas mayores de 21 años, en tanto que el 1,8% restante corresponde a jóvenes de 18 a 21 años.

En relación a la composición por género, los datos reflejaron que el 90,5% son hombres (1.752 internos); el 8,9%, mujeres (172); y un 0,6%, personas trans. "Esta distribución muestra una proporción apenas superior de mujeres respecto de la población general, ya que las mujeres detenidas en el SPF representan el 7,6%".

Fuente: NA