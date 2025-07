Efemérides del 19 de julio: qué se conmemora hoy

El 19 de julio se recuerda por una variedad de acontecimientos históricos que marcaron un antes y un después en la sociedad, tanto en Argentina como en otros países. Sin embargo, esta fecha tiene un significado particular en el país debido a ciertos hechos relevantes. A continuación, repasamos las efemérides más destacadas de este sábado.

Nacimiento de Brian May

Brian May nació el 19 de julio de 1947 en Hampton, Londres, Inglaterra. Es un reconocido guitarrista, compositor, astrofísico y una de las figuras más emblemáticas del rock. Fundó junto a Freddie Mercury y Roger Taylor la legendaria banda Queen, donde se destacó por su estilo único y la creación de himnos como “We Will Rock You”. Además de su carrera musical, May es doctor en astrofísica y un apasionado defensor de los derechos de los animales. Ha combinado su amor por la ciencia y la música a lo largo de toda su vida. Su icónica guitarra, la “Red Special”, la construyó junto a su padre en su adolescencia