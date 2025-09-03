EE.UU. negó la suspensión del acuerdo para que los argentinos viajen sin visa

Luego de que una versión periodística en Estados Unidos asegurara que el Departamento de Seguridad había puesto en pausa el proceso para que la Argentina ingrese al Programa de Exención de Visa , fuentes argentinas en Washington desmintieron el contenido del artículo publicado por el sitio Axios, y remarcaron que el programa “sigue desarrollándose sin inconvenientes”.

El rumor había surgido tras una publicación de Axios que señalaba una pausa en el acuerdo, vinculándola a presuntas preocupaciones del Departamento de Estado por un caso de corrupción en el gobierno de Javier Milei .

Sin embargo, desde la cuenta oficial de Homeland Security aseguraron que “ no existe ningún documento nuevo ni adicional ” sobre el tema y calificaron la información como “vergonzosa”. Además, remarcaron que esperan continuar trabajando con las autoridades argentinas en el futuro.

“Lo que resulta realmente ‘vergonzoso’ es que Axios lo considere periodismo. Como les dijimos, no había ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el programa de exención de visas pendiente de firma con Argentina . El DHS espera trabajar con funcionarios argentinos en el futuro”, señaló en un posteo.

Acuerdo de viajar sin visa

En la misma línea, el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, ratificó que el Visa Waiver “goza de buena salud” y calificó el episodio como “un acto de desinformación”.

Desde el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich también rechazaron las versiones y subrayaron que las recientes visitas de funcionarios argentinos a Estados Unidos no guardaban relación con el programa.

Mientras tanto, voceros de la delegación argentina señalaron que el trabajo bilateral continúa enfocado en la actualización tecnológica aduanera, requisito clave para avanzar en el acuerdo que permitiría a los ciudadanos argentinos viajar sin visa a Estados Unidos.