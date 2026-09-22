"Educación financiera para tu vida": así será la jornada gratuita que busca enseñar a manejar mejor la plata

En los últimos tiempos, la educación financiera ha tomado relevancia en el debate público . Cuánto gastar, cómo organizar los ahorros o cuándo pedir un préstamo son interrogantes que forman parte de la vida cotidiana de las personas. Mientras en los establecimientos educativos ha avanzado la formación en ese tipo de contenidos, muchas personas que ya concluyeron sus estudios quedan por afuera del circuito. En ese contexto, la Ciudad de Mendoza impulsa una jornada gratuita de educación financiera que buscará brindar herramientas prácticas para quienes quieren ordenar mejor sus finanzas.

Se trata de la segunda edición de “Educación Financiera para tu Vida”, la cual se realizará el martes 29 de septiembre en la Nave Cultural. Según indicaron desde el municipio, sus contenidos están pensados para distintas situaciones: desde estudiantes que empiezan a manejar su propio dinero hasta emprendedores y personas que buscan mejorar la administración de sus recursos.

La actividad se extenderá durante toda la jornada y tendrá tres bloques: a las 10.30 comenzará el destinado a estudiantes; a las 13.30 será el turno de los emprendedores; y desde las 16.30 se desarrollará el espacio pensado para el público general.

La propuesta pondrá el foco en cuestiones concretas como ahorro, planificación financiera, uso responsable del crédito e inversiones. La idea es abordar estos conceptos de manera accesible y vinculada con situaciones que aparecen tanto en la economía personal como en el desarrollo de un emprendimiento.

La jornada es organizada por Elena Alonso, conocida como Elena Financiera, y Emerald Capital, junto con el municipio y la Dirección de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción de la provincia.

Cómo participar y quién estará a cargo

La actividad será gratuita, aunque requiere inscripción previa y tendrá cupos limitados de hasta 250 personas por exposición. Para reservar un lugar se debe completar el formulario de inscripción habilitado por el municipio.

Las consultas también pueden realizarse a través del correo [email protected].

Según informaron desde Ciudad, las capacitaciones estarán a cargo de Elena Alonso, economista egresada de la UNCuyo, con un MBA de la Universidad de Barcelona y un posgrado en Mercado de Capitales. Cabe resaltar que Alonso actualmente es CEO y cofundadora de Emerald Capital.

Elena Alonso estará a cargo de las capacitaciones. Ciudad de Mendoza

En redes sociales, donde genera contenidos relacionados con educación y finanzas, es conocida como Elena Financiera. Sus perfiles cuentan con más de 550 mil seguidores. También es autora de Tu mejor inversión y Los números hablan pero a veces mienten.