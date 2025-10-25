Educación: ¿cuáles son las nuevas tendencias que conectan juego, crianza y valores?

En Argentina, el juego está recuperando su lugar como motor de aprendizaje en la educación . Más allá del entretenimiento, los juguetes se consolidan como herramientas pedagógicas que promueven el desarrollo cognitivo, emocional y social. Cada vez más familias, docentes y especialistas en pediatría destacan el rol de los juguetes con valor educativo : aquellos que estimulan la creatividad, la empatía, el lenguaje y la autonomía, respetando los tiempos y la curiosidad natural de cada niño.

Desde hace décadas, pedagogías como Montessori y Waldorf han reivindicado el valor del juego como instancia de aprendizaje . En Argentina, estas corrientes han ganado terreno en jardines maternales, escuelas alternativas y hogares que buscan una crianza más consciente. Según el informe “ Educación Inicial y Juego ” del Ministerio de Educación de la Nación, el juego simbólico y el juego libre son fundamentales para el desarrollo de la autonomía, la creatividad y la resolución de problemas en la primera infancia.

Potencia lo que los chicos aprenden allí. Cuando un juguete logra despertar curiosidad o emoción, se convierte en una herramienta de aprendizaje muy poderosa. La metodología Montessori , en particular, propone materiales que invitan a la exploración sensorial, la motricidad fina y el pensamiento lógico. En este marco, los juguetes no son meros objetos de consumo, sino “herramientas de descubrimiento” que respetan el ritmo de cada niño. En Argentina, marcas como Melissa & Doug se alinean con estos principios, ofreciendo propuestas que recomiendan pediatras y terapeutas por su valor educativo y su diseño sin pantallas.

En un mundo cada vez más globalizado, el aprendizaje de idiomas en la infancia se vuelve una ventaja competitiva y cultural. El inglés ya es parte del currículo escolar desde edades tempranas, crece el interés por propuestas lúdicas que introducen vocabulario de forma natural. Los niños expuestos a dos lenguas desde pequeños desarrollan mayor flexibilidad cognitiva y habilidades comunicativas.

Frente a esta situación, personajes como Dora la Exploradora se convierten en aliados de la crianza bilingüe. Sus juguetes y contenidos permiten que madres y padres que crecieron con ella compartan con sus hijos una experiencia educativa y emocional. Dora no solo enseña palabras en inglés y español, promueve la curiosidad, la empatía y la multiculturalidad.

El juego como acto de cuidado

La educación emocional es uno de los grandes desafíos de la crianza contemporánea. En tiempos de hiperconectividad y sobreestimulación, el juego puede ser un espacio para cultivar la empatía, el respeto y el cuidado del otro. En Argentina, propuestas como Scruff-a-Luvs se alinean con esta mirada, ofreciendo una experiencia de juego que simula el rescate y cuidado de animales.

El niño recibe un peluche en estado “desprolijo” y, a través del juego, lo baña, peina y descubre su identidad. Más que un juguete, es una metáfora del compromiso afectivo. Según Unicef, los juegos que involucran cuidado y transformación promueven la empatía y la conciencia social desde edades tempranas.

Consumo, educación y tendencias

El mercado latinoamericano de juguetes educativos alcanzó un valor de USD 4,006.68 millones en el año 2024 y, se estima, que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,2% para el 2034, para alcanzar un valor de 8,846.84 millones de USD. Este cambio de paradigma responde a una transformación cultural más profunda: la crianza consciente, el interés por pedagogías alternativas y la preocupación por el desarrollo emocional de los niños. En este marco, los juguetes se convierten en aliados de madres, padres y educadores que buscan experiencias lúdicas con impacto real.

Una de las claves para entender esta tendencia es el cambio en la narrativa del juego. Ya no se trata solo de “tener” juguetes, sino de vivir experiencias. El juego se convierte en una historia que el niño protagoniza, donde cada objeto tiene un sentido. Melissa & Doug propone escenarios abiertos que invitan a la exploración; Dora ofrece aventuras bilingües que conectan generaciones; Scruff-a-Luvs transforma el cuidado en juego simbólico.

Crianza consciente y el rol de las familias

Las familias argentinas están cada vez más informadas y comprometidas con el desarrollo integral de sus hijos. La elección de juguetes ya no responde solo a modas o publicidades, sino a valores, principios y objetivos educativos. En redes sociales, blogs de crianza y comunidades de padres, se multiplican las recomendaciones de juguetes que promueven el juego libre, el bilingüismo y la empatía. Este fenómeno también se vincula con la nostalgia: muchos padres que crecieron con Dora, por ejemplo, encuentran en sus juguetes una forma de reconectar con su propia infancia y compartirla con sus hijos. El juego se convierte así en un puente generacional, emocional y educativo.

Los juguetes educativos son una respuesta a necesidades reales de la infancia contemporánea. Desde el enfoque Montessori hasta el bilingüismo y la empatía animal, distintas propuestas lúdicas están transformando la forma en que criamos, educamos y acompañamos a los chicos. Más allá del producto, lo que importa es el sentido del juego: su capacidad de enseñar, de vincular, de emocionar.

En tiempos de cambio, jugar puede ser el acto más revolucionario de todos.

* Cristina Caffaro, Marketing Manager de Vulcanita.