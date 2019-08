Educación Alimentaria: regular la cantidad y no prohibir alimentos

Eliminando las dietas, la persona puede comer de todo pero esto no significa que esta persona pueda comerse todo. Es importante aprender a comer y saber que alimentos nos convienen y cuáles no pero no dejar de lado los que nos dan placer. En este caso, no es lo mismo comerse un chocolate entero que solamente comer un pedacito y nos puede producir el mismo placer sin caer en frustraciones. Para esto es necesario armar un ambiente seguro. Si sabemos que con ciertos alimentos no podemos convivir porque ellos nos controlan a nosotros es mejor no tenerlos hasta aprender a regular la cantidad. También es importante hacer las cuatro comidas, y dependiendo de la persona, agregar colaciones porque si nos falta comida el cuerpo nos va a pasar factura y esto puede ser peor. Asimismo es importante que en cada comida predominen las proteínas y los carbohidratos y porque no agregar algo de eso que nos da placer. Tal vez elegir qué días hacerlo regulando las cantidades. Para el método NO dieta es necesario tener en cuenta 3 factores al momento de comer: cantidad, calidad y frecuencia.

Para Daniela esta nueva forma de alimentarse funciona porque no se centra solo en lo que comemos, sino cuánto comemos y cómo comemos. Con este abordaje tenemos en cuenta las emociones de los pacientes dejando de lado la creencia que el paciente con sobrepeso u obesidad está así porque no cierra la boca. Las emociones juegan un papel fundamental para tratar el sobrepeso y la obesidad y son una pata clave del tratamiento.