Edemsa anunció un corte de luz en Guaymallén para este miércoles: a qué hora y en qué zonas

Según el cronograma de Edemsa, el servicio se verá afectado en el citado departamento durante la mañana. No habrá trabajos el jueves.

Se realizarán tareas de mantenimiento en Guaymallén.&nbsp;

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Edemsa dio a conocer en qué zona de Mendoza habrá un corte de luz este miércoles 24 de diciembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Corte de luz programado para el miércoles 24/12

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado entre calles Mariano Moreno, Húsares, Pedro Molina y Barcala, de Guaymallén, entre las 8:30 y las 10:30 hs.

En tanto que para el jueves 25, feriado por Navidad, no se realizarán servicios de mantenimiento en la provincia: recién se retomarán el viernes 26.

