Edemsa anunció un corte de luz en Guaymallén para este miércoles: a qué hora y en qué zonas

Según el cronograma de Edemsa, el servicio se verá afectado en el citado departamento durante la mañana. No habrá trabajos el jueves.

Edemsa dio a conocer en qué zona de Mendoza habrá un corte de luz este miércoles 24 de diciembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Corte de luz programado para el miércoles 24/12 Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado entre calles Mariano Moreno, Húsares, Pedro Molina y Barcala, de Guaymallén, entre las 8:30 y las 10:30 hs.