Edemsa anunció dos cortes programados para este domingo en el Gran Mendoza y el Sur provincial

Desde Edemsa anticiparon dos cortes programados para la jornada de este domingo. Conocé las zonas y horarios.

MDZ Sociedad

Edemsa informó los cortes de luz programados para este domingo en Mendoza.&nbsp;

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Edemsa informó los cortes de suministro eléctrico previstos para este domingo 4 de enero en distintos puntos de la provincia, en el marco de tareas de mantenimiento preventivo programadas dentro de su cronograma habitual.

Según el detalle difundido por la empresa distribuidora, las interrupciones afectarán sectores de Ciudad y San Rafael, con trabajos previstos durante la mañana.

Corte de luz en Ciudad de Mendoza

En la Ciudad de Mendoza, el servicio eléctrico se verá interrumpido en el siguiente sector:

  • Calle 9 de Julio, entre Gutiérrez y Espejo, De 8 a 12

Corte de luz en San Rafael

En el departamento de San Rafael, el corte programado alcanzará la siguiente zona:

  • Entre calles El Fortín, San Francisco, Juan Agustín Maza y Ruta Nacional N° 146, incluyendo Grupo Acción S. R. L. y Los Dos Álamos, De 7.30 a 9.00 horas.

Desde Edemsa recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias, especialmente en hogares y comercios que utilicen equipamiento eléctrico sensible, y recordaron que los trabajos pueden reprogramarse en caso de contingencias climáticas o técnicas.

