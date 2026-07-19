Dos muertos por infarto y otros heridos durante la final de Argentina-España

Un hombre de 67 años y otro de 88 fallecieron este domingo debido a un paro cardiorrespiratorio, mientras se disputaba la final del mundial. El deceso del primero se conoció alrededor de las 20 horas, mientras que el segundo se supo a las 22. En tanto, otras personas fueron atendidas con diversos inconvenientes de salud en diferentes puntos donde se montaron pantallas gigantes. El evento principal fue la final entre Argentina y España .

Una de las víctimas fatales se registró en la intersección de las calles Sarandí y Alsina, en cercanías del Congreso. El hombre, de 67 años, se descompensó a las 18.40 y no pudo ser reanimado por RCP por el personal del SAME que concurrió al lugar.

Por otra parte, en Acoyte y Felipe Vallese, del barrio de Caballito, un hombre de 88 años presentó un cuadro cardiorespiratorio y murió mientras le practicaban maniobras de RCP en el Hospital Durand.

Asimismo, en la intersección de la avenida Pueyrredón y la calle Paraguay, un hombre de 72 años de edad presentó dificultades respiratorias y dolor precordial, y fue trasladado al Hospital Álvarez.

Además, otras cinco personas fueron atendidas por diversas lesiones que se registraron en puntos de la Capital Federal donde se instalaron pantallas gigantes para seguir las alternativas de la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España. Ninguno de los casos revistió gravedad, según informó el SAME.

En la zona de Cerrito, entre Roque Sáenz Peña y Lavalle (inmediaciones del Obelisco porteño), fue atendida una joven de 34 años que sufrió escoriaciones en una pierna, presumiblemente en un momento de apretujones entre quienes miraban el partido. La joven recibió curaciones en cercanías de ese lugar.

En esa misma zona fue atendido un joven de 26 años con diagnóstico de hipotensión y con una intoxicación por consumo etílico, quien tras las primeras atenciones se retiró por sus propios medios.

En ese mismo puesto fue atendido otro joven de 23 años afectado por una fuerte intoxicación etílica, que tras los primeros cuidados rechazó la atención médica y se retiró del lugar por sus propios medios.

En Lavalle y 9 de Julio fue atendido un hombre de unos 47 años que observaba el partido desde un sector elevado y cayó desde 4 metros de altura, provocándose una luxofractura en uno de sus pies.

Finalmente, en la calle Carabelas 273, fue atendido otro hombre con lesiones cuyo origen no se pudo precisar.

El SAME destacó que, en un primer momento, no se registraron otro tipo de atenciones del personal de emergencias en los otros puntos de concentración en los que se ubicaron pantallas gigantes, como Plaza Los Andes o Plaza Seeber.