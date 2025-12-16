Dónde salir en Mendoza para Navidad y Año Nuevo: fiestas habilitadas para cerrar el 2025 bailando

Para quienes después del brindis sienten que la noche recién arranca, Mendoza vuelve a ofrecer una agenda cargada de fiestas para Navidad y Año Nuevo . Desde eventos multitudinarios hasta propuestas electrónicas en bodegas y quintas, hay opciones para distintos públicos, edades y bolsillos.

A continuación, un repaso por las fiestas habilitadas para estas Fiestas 2025, con precios, lugares y links oficiales para conseguir entradas.

La noche del 24 de diciembre tendrá una de las fiestas más convocantes con ABSOLUT X LABEL en Quinta Las Rosas. Las preventas iniciales ya se agotaron y actualmente se encuentran disponibles las entradas de la tercera preventa: sector general a $15.000 y sector exclusivo para mayores de 23 años a $20.000. Los tickets pueden adquirirse a través de Beatpass .

Otra de las opciones fuertes para Navidad es la 404 Christmas Session, una propuesta que combina dos pistas en una misma noche. El evento, que une a “404 NOT FOUND” y El Ático, tendrá un escenario de cachengue y otro de música electrónica. Las primeras tres preventas ya se agotaron y el cuarto lote tiene un valor de $40.000 la entrada general y $50.000 la VIP, esta última habilitada para mayores de 27 años. Ambas pueden pagarse en hasta tres cuotas sin interés con Mercado Pago mediante la app Bombo .

Para quienes buscan una experiencia distinta, la OPEN AIR en Bodega Tierras Altas aparece como una alternativa atractiva. El evento será al aire libre y está habilitado para mayores de 26 años. Las entradas tienen un valor de $35.000 y se consiguen a través de la plataforma Venti .

La electrónica también dice presente el 24 con Mirage Producciones en el espacio Alma Hydra. El line up estará encabezado por Brisotti, junto al brasileño Nocapz, una de las promesas del tech house, y el talento local de Inaki de Rosas. Una propuesta pensada para celebrar en familia, bailar al aire libre y estirar la Navidad hasta el amanecer. Las entradas están disponibles en Venti.

Fiestas de Año Nuevo

El 31 de diciembre, One Day – New Year desembarca en CIMA, en Luján de Cuyo, con una propuesta pensada para los más jóvenes. Las dos primeras preventas ya se agotaron y la tercera tanda ofrece entradas desde $20.000 para el sector general, $25.000 para el VIP (mayores de 22) y $30.000 para el sector backstage (mayores de 25). Los tickets se adquieren por Passline.

Uno de los eventos más destacados del cierre de año será la presentación de Bart Skils en la Bodega A16. La fiesta comenzará a las 23.59 del miércoles 31 y contará con más artistas a confirmar. Las entradas tienen un valor de $70.000 la general y $100.000 la VIP, disponibles a través de Passline.

Otra propuesta electrónica de alto nivel llega de la mano de Endless Sound, que celebra su décimo aniversario con Guy J y Guy Mantzur como protagonistas. El evento se realizará en Quinta Las Rosas y suma al proyecto Nuvora al line up. Las entradas cuestan $97.000 la general y $184.000 el acceso a backstage, y se consiguen en Planout.

Para cerrar el año con una estética diferente, El Roble Wake Complex propone la NYE White Edition en Coquimbito. El evento se realizará el 31 de diciembre y las entradas tienen un valor de $40.000. Los tickets están disponibles a través de Venti.

Con propuestas que van desde lo masivo hasta lo boutique, Mendoza vuelve a posicionarse como una de las provincias con mayor oferta nocturna para las Fiestas. Ya sea en Navidad o Año Nuevo, el 2025 se despide con pistas llenas, música hasta el amanecer y opciones para todos los gustos.