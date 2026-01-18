Domingo ventoso en Buenos Aires: cómo sigue el clima en el AMBA y qué dice el pronóstico extendido

La semana comenzó con cielo cubierto, viento intenso y sin lluvias, mientras el SMN mantiene alertas por tormentas en distintas provincias.

Buenos Aires tendrá un inicio de semana frío, con temperaturas que irán subiendo hacía el fin de semana.

El Área Metropolitana de Buenos Aires amaneció este domingo con cielo mayormente nublado, temperaturas templadas y condiciones estables, de acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De todas formas, no se esperan lluvias y el viento será protagonista durante gran parte del día.

Según el informe del SMN, la temperatura mínima será de 18°C y la máxima prevista podría alcanzar los 27°C. Durante la mañana se registraran vientos del sudeste con ráfagas intensas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, generando un ambiente ventoso en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El cielo permanecerá mayormente nublado en esta franja horaria.

Hacia la tarde y la noche, el pronóstico indica que el cielo continuará parcialmente nublado, con una disminución en la intensidad del viento. Se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían oscilar entre 42 y 50 km/h. En ningún momento del día se prevén lluvias.

Clima Buenos Aires extendido El pronóstico del clima extendido en la Ciudad. SMN Cómo seguirá el tiempo durante la semana Lunes: descenso leve de las temperaturas, con una mínima de 16°C y una máxima de 24°C. El cielo presentará muy poca nubosidad durante el día y estará despejado hacia la noche.

descenso leve de las temperaturas, con una mínima de 16°C y una máxima de 24°C. El cielo presentará muy poca nubosidad durante el día y estará despejado hacia la noche. Martes: ascenso progresivo de las temperatura. La mínima se ubicará en torno a los 23°C y la máxima alcanzará los 27°C, con cielo algo nublado.

ascenso progresivo de las temperatura. La mínima se ubicará en torno a los 23°C y la máxima alcanzará los 27°C, con cielo algo nublado. Miércoles: temperaturas más elevadas, con una máxima de hasta 30°C y nubosidad variable.

temperaturas más elevadas, con una máxima de hasta 30°C y nubosidad variable. Jueves: Condiciones similares a las del miércoles, con una máxima estimada de y 31°C, el SMN indicó una probabilidad muy baja de precipitaciones.

Condiciones similares a las del miércoles, con una máxima estimada de y 31°C, el SMN indicó una probabilidad muy baja de precipitaciones. Viernes:, la máxima está prevista en torno a los 32°C, con cielo mayormente nublado. El pronóstico extendido señala que el aumento de la temperatura y de la nubosidad persistirá hacia el final de la semana. Alertas meteorológicas en el resto del país El SMN informó que el norte argentino se encuentra bajo alertas por tormentas, con un total de 12 provincias alcanzadas por distintos niveles de advertencia.

Las zonas bajo alerta naranja comprenden: