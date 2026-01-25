Domingo sofocante: Buenos Aires llega a 34°C y hay alertas por calor y tormentas en gran parte del país

Buenos Aires y gran parte del país afrontan una jornada con altas temperaturas, ráfagas de viento y pronóstico de más calor para la semana.

Sigue el calor en Buenos Aires y la máxima será de 34° este domingo.

La Ciudad de Buenos Aires y gran parte del país atraviesan una jornada marcada por temperaturas muy elevadas y fenómenos meteorológicos adversos. Mientras el calor no da tregua en el centro del país, varias provincias permanecen bajo alerta por tormentas fuertes.

El sábado dejó una sensación térmica elevada y un ambiente pesado que anticipó lo que vendría después. Este domingo 25 de enero comenzó en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires con cielo algo nublado y presencia constante del sol.

La jornada arrancó con una temperatura mínima de 25 grados. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar los 34 °C durante la tarde, bajo un cielo parcialmente nublado. Por la noche, la temperatura descenderá apenas hasta los 27 grados, con vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h, sin generar un alivio significativo.

La Ciudad y casi toda la Provincia de Buenos Aires se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas extremas. Las únicas zonas excluidas son sectores de la costa atlántica, desde General Lavalle hasta Carmen de Patagones.

Provincias con alertas por altas temperaturas El impacto del calor no se limita al Área Metropolitana. La situación más delicada se registra en San Luis, donde el centro-este permanece bajo alerta naranja. En tanto, con alerta amarilla figuran: