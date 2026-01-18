Domingo más fresco en Mendoza con nubosidad y lluvias hacia la noche

El pronóstico para Mendoza anticipa un domingo mayormente nublado, con descenso de la temperatura y vientos del sur.

El domingo tendrá un leve descenso de la temperatura en Mendoza y mayor nubosidad.

El domingo llega con un cambio en las temperaturas en Mendoza. Luego de jornadas más calurosas, se espera un leve descenso de la temperatura y mayor presencia de nubes, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La mínima se ubicará en los 22°, mientras que la máxima alcanzará los 31°. A lo largo del día se registrarán vientos moderados del sector sur, que harán que la jornada se sienta más fresca, especialmente durante la mañana y la tarde.

Con el avance de las horas, el tiempo tenderá a desmejorar. Hacia la noche se espera un aumento de la inestabilidad, mientras que en la zona de cordillera se prevén precipitaciones, un factor a tener en cuenta para quienes tengan previsto circular por áreas de montaña.