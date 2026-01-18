Domingo más fresco en Mendoza con nubosidad y lluvias hacia la noche
El pronóstico para Mendoza anticipa un domingo mayormente nublado, con descenso de la temperatura y vientos del sur.
El domingo llega con un cambio en las temperaturas en Mendoza. Luego de jornadas más calurosas, se espera un leve descenso de la temperatura y mayor presencia de nubes, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
La mínima se ubicará en los 22°, mientras que la máxima alcanzará los 31°. A lo largo del día se registrarán vientos moderados del sector sur, que harán que la jornada se sienta más fresca, especialmente durante la mañana y la tarde.
Con el avance de las horas, el tiempo tenderá a desmejorar. Hacia la noche se espera un aumento de la inestabilidad, mientras que en la zona de cordillera se prevén precipitaciones, un factor a tener en cuenta para quienes tengan previsto circular por áreas de montaña.
El pronóstico para los primeros días de la semana en Mendoza
De cara al inicio de la semana, el lunes volverá el calor, con cielo algo nublado, vientos moderados del noreste y una máxima de 34°, además de condiciones parcialmente nubladas en cordillera. El martes se presentará aún más caluroso, con 36° de máxima, nubosidad variable y la probabilidad de tormentas aisladas, junto con precipitaciones previstas en la zona cordillerana.