Domingo complicado: rigen alertas por tormentas, lluvias y vientos en varias provincias
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo 25 de enero con múltiples alertas meteorológicas en distintas regiones del país.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este domingo regirán tres alertas meteorológicas en Argentina. La situación más relevante estará dada por las tormentas, que se dividen en alerta naranja y amarilla, a las que se suman advertencias por lluvias y vientos fuertes en el sur del país.
La alerta naranja, el nivel más alto dentro de este evento, alcanza a Mendoza, La Pampa, el sur de la provincia de Buenos Aires y el sureste de San Juan.
En estas zonas, el SMN advirtió que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en cortos períodos.
Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 mm, con posibilidad de ser superados de forma localizada. Por su parte, la alerta amarilla por tormentas rige para San Luis, Córdoba, Río Negro, sectores de la provincia de Buenos Aires, el oeste de San Juan, Salta y Jujuy.
En estas regiones se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 40 mm, aunque no se descarta que puedan superarse en forma puntual.
Lluvias y vientos fuertes en Santa Cruz
Además de las tormentas, Santa Cruz estará bajo alerta por lluvias. El organismo meteorológico informó que el área será afectada por lluvias persistentes, algunas localmente intensas, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm. No se descarta la presencia de tormentas aisladas embebidas.
A esto se suma una alerta por vientos fuertes en la misma provincia. Se esperan vientos del sector sur con velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, lo que podría generar complicaciones en rutas y zonas abiertas.