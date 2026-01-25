Domingo complicado: rigen alertas por tormentas, lluvias y vientos en varias provincias

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo 25 de enero con múltiples alertas meteorológicas en distintas regiones del país.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este domingo regirán tres alertas meteorológicas en Argentina. La situación más relevante estará dada por las tormentas, que se dividen en alerta naranja y amarilla, a las que se suman advertencias por lluvias y vientos fuertes en el sur del país.

La alerta naranja, el nivel más alto dentro de este evento, alcanza a Mendoza, La Pampa, el sur de la provincia de Buenos Aires y el sureste de San Juan.

En estas zonas, el SMN advirtió que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en cortos períodos.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 mm, con posibilidad de ser superados de forma localizada. Por su parte, la alerta amarilla por tormentas rige para San Luis, Córdoba, Río Negro, sectores de la provincia de Buenos Aires, el oeste de San Juan, Salta y Jujuy.

mapa_alertas (53) Santa Cruz también estará bajo alerta por lluvias y ráfagas intensas durante la jornada. En estas regiones se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 40 mm, aunque no se descarta que puedan superarse en forma puntual.