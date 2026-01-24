Qué se sabe del mortal tiroteo de agentes del ICE a un manifestante en Mineápolis

Un agente federal de migración de Estados Unidos disparó y mató a un hombre en Minneapolis este sábado.

Alex Pretti, un enfermero de 37 años, es la segunda persona que muere a tiros a manos de un agente federal en la ciudad en enero.

Las autoridades han utilizado gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes, que han vuelto a salir a las calles para protestar contra la operación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) en la ciudad.

Resumimos lo que se sabe hasta ahora sobre el último tiroteo y qué consecuencias podría tener.

Mineápolis vive en un ambiente de tensión desde que la administración Trump desplegara a 2.000 agentes federales el 6 de enero en la zona tras acusaciones de fraude en los programas de asistencia social del estado.

El despliegue se enmarca en una campaña lanzada por el ICE a finales del año pasado para detener a inmigrantes en Mineápolis que tenían órdenes de deportación, entre ellos miembros de la comunidad somalí de la ciudad.

Desde la llegada de los agentes se han producido protestas, que se intensificaron tras la muerte a tiros de la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good el 7 de enero.

Quién era la víctima

Getty Images Alex Pretti, de 37 años, trabajaba como enfermero en un hospital de veteranos.

Pretti era un ciudadano estadounidense blanco y residente de Minneapolis.

La policía confirmó que era un propietario legal de armas cuyas únicas infracciones conocidas eran multas de estacionamiento.

Un video verificado por la BBC, grabado desde el interior de una cafetería en la avenida Nicollet, muestra el momento en que los agentes lo rodean y lo derriban al suelo.

Uno de ellos parece golpearlo varias veces antes de que se escuchen disparos. Pretti cae al suelo.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también compartió una foto de lo que, según afirma, es el arma que portaba.

Departamento de Seguridad Nacional Esta es la pistola que supuestamente llevaba la víctima.

Qué han dicho las autoridades federales

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que un agente federal disparó y mató a un hombre en Minneapolis a las 9:05 hora local (15:05 GMT) del 24 de enero.

La portavoz Tricia McLaughlin explicó que los agentes de la Patrulla Fronteriza estaban llevando a cabo una "operación selectiva" contra un "extranjero ilegal buscado por agresión violenta" cuando alguien se acercó con una pistola semiautomática de 9 mm.

"Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero el sospechoso armado se resistió violentamente", declaró McLaughlin.

"Temiendo por su vida y por la vida y la seguridad de sus compañeros, un agente disparó en defensa propia. Los paramédicos presentes en el lugar brindaron atención médica de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar", agregó.

En una conferencia de prensa posterior, el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, aseguró que el agente había "disparado en defensa propia".

EPA Un agente federal lanza una granada de gas lacrimógeno mientras los manifestantes se enfrentan a la policía tras el tiroteo.

Qué han dicho las autoridades estatales y municipales

El gobernador de Minesota, Tim Walz, demócrata, publicó en las redes sociales que había comunicado a la Casa Blanca que el estado "debe liderar la investigación" tras el incidente.

En una conferencia de prensa, el alcalde demócrata de Mineápolis, Jacob Frey, afirmó que las operaciones del ICE "no están garantizando la seguridad en nuestra ciudad", y describió la operación como una "invasión" de agentes enmascarados que actúan con impunidad.

Frey instó al presidente estadounidense Donald Trump a "poner a Mineápolis, a Estados Unidos, en primer lugar" y a "actuar de inmediato y retirar a estos agentes federales".

Qué ha dicho Trump

El presidente publicó en las redes sociales una foto de la pistola difundida por el Departamento de Seguridad Nacional.

Cuestionó dónde estaba la policía local y "por qué no se les permitió proteger a los agentes del ICE".

"¿El alcalde y el gobernador les ordenaron que se retiraran? Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que el ICE tuvo que protegerse a sí mismo, ¡lo cual no es fácil!", escribió.

Sin presentar pruebas, Trump acusó a los funcionarios locales de un "encubrimiento" para ocultar robos y fraudes.

"El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante… ¡DEJEN QUE NUESTROS PATRIOTAS DEL ICE HAGAN SU TRABAJO!", sentenció.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC