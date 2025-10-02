Dolor en Mendoza por el fallecimiento de un querido periodista

Falleció Cristian Ortega, un periodista con un largo recorrido en medios gráficos y digitales de Mendoza. El recuerdo.

"Cuando nos toque morir, seremos un clic", solía decir un periodista de Mendoza y seguramente Cristian Ortega, con su humor, estaba de acuerdo con esa idea sarcástica. Pues el ambiente periodístico y político de Mendoza convive hoy con el dolor que genera su fallecimiento.

Cristian fue parte de una generación que renovó el periodismo de Mendoza, con sus primeros pasos en Diario Uno y un largo recorrido por gran parte de los medios gráficos de Mendoza. En las secciones política, economía y como gestor dentro de las redacciones.

Fue parte del lanzamiento de Diario El Sol desde su época de semanario hasta el diario digital. También colaboró en Diario Los Andes con notas especiales, igual que en revista Rumbos. Ácido para decir y opinar en redes, medios y cuanto formato hubiera, Cristian también tuvo participación en radio y en comunicación institucional. Estuvo a cargo de secciones especiales de Autos en MDZ y otros medios de Mendoza.

Era graduado de la carrera de Comunicación de la Universidad Juan Agustín Mazza, casa de estudios de la que fue docente. Cristian fue periodista, padre, esposo, amigo, gestor de medios y, sobre todo, un caballero.