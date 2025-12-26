Dobla Jam: la idea mendocina que convirtió el doblaje en un show que recorre el mundo

Dobla Jam nació en Mendoza como una idea original que mezcla cine , juego y participación del público. El formato propone un “karaoke” distinto: en lugar de cantar, las personas se suben al escenario para doblar escenas icónicas de películas frente a una pantalla gigante. La propuesta apunta a sacar el doblaje del estudio y llevarlo al vivo, con aplausos, risas y sorpresa.

Detrás del proyecto está Sebastián Casciani, realizador audiovisual mendocino especializado en sonido, quien dialogó con MDZ y reveló como ha sido crear este gran espectáculo. Formado en cine y con pasado como músico, su vínculo con el audio fue creciendo hasta convertirse en su eje profesional, primero en Mendoza y luego en Buenos Aires, donde hoy trabaja como artista de foley en producciones audiovisuales de gran escala.

Esa combinación entre formación técnica, sensibilidad artística y contacto directo con el doblaje fue el terreno fértil donde empezó a tomar forma Dobla Jam. No apareció de un día para el otro, sino como una evolución natural de proyectos anteriores que ya exploraban el sonido en vivo y el cine desde otro lugar.

Antes de Dobla Jam, Casciani impulsó “Sine con S de Sonido”, una obra teatral que recorría la historia del cine a través del sonido. En escena, doblajistas, músicos y artistas de foley recreaban en vivo diálogos, pasos y efectos de películas clásicas. Fue un proyecto ambicioso, exigente y desgastante, pero dejó sembrada la semilla de lo que vendría después.

Uno de los flyers con los que se presentó Sine con s de sonido

Tras cerrar esa etapa y mudarse a Buenos Aires en busca de nuevos desafíos, la idea volvió a aparecer con más claridad. La pregunta fue sencilla: ¿qué otras cosas, además de canciones, la gente se sabe de memoria? La respuesta estaba en los diálogos de películas que atraviesan generaciones.

Así nació el concepto de Dobla Jam: un espacio donde cualquiera puede convertirse, por unos minutos, en la voz de personajes icónicos. Sin filtros, sin inteligencia artificial y con el aplauso del público como premio inmediato.

La explosión en redes, la viralidad y la aceptación del público

La primera edición se hizo en Mendoza, en el bar Maldito Perro, rodeado de doblajistas locales. Los primeros videos subidos a redes sociales empezaron a circular con fuerza y la propuesta se volvió viral. En cuestión de semanas, la demanda empujó a llevar el formato a Buenos Aires, donde comenzó a realizarse de manera sostenida cada dos semanas.

En pocos meses, Dobla Jam pasó de ser una prueba a convertirse en un evento itinerante. Ya suma más de 15 ediciones, funciones a sala llena y una comunidad que crece función tras función, tanto arriba como abajo del escenario.

El equipo detrás es reducido pero sólido: Sebastián Casciani, Santiago Vega y Donato Giovannini llevan adelante la producción, demostrando que el formato puede montarse con pocos recursos y mucha creatividad.

Un formato que cruza fronteras

La viralidad abrió puertas fuera del país. México fue el primer destino internacional, seguido por Costa Rica y una gira confirmada por Chile. El formato también llegó a Córdoba y ya hay pedidos desde Uruguay, Colombia, Panamá y Estados Unidos.

Para hacerlo posible, Dobla Jam funciona como una marca registrada. El equipo desarrolló dossiers de producción, estándares técnicos y lineamientos de redes sociales que permiten replicar la experiencia en otros países sin perder identidad.

La coordinación se hace desde Argentina, mientras la marca se sostiene principalmente a través de sus redes, hoy su principal fortaleza y canal de crecimiento.

Una noche a sala llena en Mendoza

Dobla Jam en 23 ríos MDZ

El martes 23 de diciembre, Dobla Jam volvió a Mendoza con una función en 23 Ríos que reunió a más de 150 personas. El evento se realizó al aire libre, con pantalla gigante, sillones sobre el parquizado y una entrada que incluía una media pinta de cerveza, además de acceso a la carta del lugar.

La noche arrancó con Rocío Pizzolon y Gabriel Casciani interpretando canciones de películas animadas como El Rey León, Tarzán, Ratatouille y Shrek, entre otras. Luego llegó el turno de Rolando Cortellezzi y Adriano Bonada de Cuyo For Export, que encendieron al público con su humor característico.

Más tarde comenzó la Dobla Jam propiamente dicha, con participantes anotados previamente y, sobre el final, con el público animándose a subir espontáneamente. Todo bajo la conducción de Sebastián Casciani, en una noche donde el cine dejó de ser algo para mirar y pasó a ser algo para vivir.

Cuyo For Export, el ícono local que hace reír a todos

Cuyo For Export - Planeando Vacaciones Cuyo For Export

Un capítulo aparte dentro de Dobla Jam es la participación de Cuyo For Export, el dúo integrado por Rolando Cortellezzi y Adriano Bonada. Con su humor bien mendocino y su forma particular de doblar escenas, se transformaron en uno de los momentos con más risas de la noche.

Su intervención conecta el cine con el lenguaje cotidiano, exagera acentos y situaciones, y genera una identificación inmediata con el público local. No es casualidad que sus videos acumulen cientos de miles de seguidores en redes y que cada aparición provoque carcajadas generalizadas.

En Dobla Jam, Cuyo For Export no solo sumó humor, sino también, reconocimiento. Es la prueba de que el formato también funciona como vidriera para talentos que ya son parte de la cultura digital mendocina, pero que muchas veces hacen todo desde un estudio y no tienen ese calor del público como cuando se suben a un escenario.

El presente y lo que viene

Dobla Jam (5)

El futuro del proyecto apunta a seguir creciendo. Dobla Jam ya piensa en formatos más chicos, funciones gratuitas, eventos privados y presencia en festivales de cine y de cultura pop. Por ejemplo, el 22 de febrero Dobla Jam será parte de una Comic Con en la que estará presente el doblajista original de Marty McFly para realizar escenas de las películas con el público.

Sin dudas y con más de 70 mil seguidores en Instagram y miles en TikTok que lo abalan, el proyecto se consolida como una de las ideas culturales más originales surgidas en Mendoza en los últimos años.