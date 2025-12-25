Presenta:

Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 25 de diciembre

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Antonella Ramírez

Los estrenos y reestrenos que llegan hoy a la pantalla grande del cine. / Archivo MDZ

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en el cine

Anaconda: La película

Sinopsis: Doug (Jack Black) y Griff (Paul Rudd) han sido mejores amigos desde que eran niños, y siempre soñaron con rehacer su película favorita de todos los tiempos: el “clásico” cinematográfico Anaconda. Cuando una crisis de la mediana edad los empuja a finalmente intentarlo, se adentran en lo profundo del Amazonas para comenzar a filmar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caóticamente cómico set de rodaje en una situación mortal. ¿La película que mueren por hacer? Podría terminar matándolos…

Vuelve Jack Black al cine.

Duración: 99 minutoa

Elenco: Paul Rudd, Jack Black, Daniela Melchior, Thandiwe Newton, Steve Zahn, Ione Skye, Selton Mello

Encuentros cercanos del tercer tipo

Sinopsis: Una noche, cerca de su casa, en Indiana, Roy Neary (Richard Dreyfuss) observa en el cielo unos misteriosos objetos voladores. Obsesionado por comprender lo que ha visto, se distancia de su esposa (Teri Garr). Neary encuentra apoyo en Jillian Guiler (Melinda Dillon), que también fue testigo de esas visiones nocturnas. Juntos buscan una respuesta a ese misterio que ha alterado sus vidas. Al mismo tiempo, un nutrido grupo de científicos internacionales, bajo la dirección de Claude Lacombe (François Truffaut), empieza a investigar las apariciones de OVNIS y otros extraños fenómenos.

Una excelente pel&iacute;cula de ciencia ficci&oacute;n.

Duración: 137 minutos

Elenco: Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr, Melinda Dillon, Bob Balaban, J. Patrick McNamara, Warren J. Kemmerling, Roberts Blossom, Phil Dodds, Cary Guffey

E.T

Sinopsis: Un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra cuando su nave se marcha olvidándose de él. Tiene miedo. Está completamente solo, pero se hará amigo de un niño, que lo esconde en su casa. El niño y sus hermanos intentarán encontrar la forma de que el pequeño extraterrestre regrese a su planeta antes de que los científicos y la policía lo encuentren.

El gran cl&aacute;sico que vuelve al cine: ET, el extraterrestre.

Duración: 116 minutos

Elenco: Henry Thomas, Drew Barrymore, Robert MacNaughton, Peter Coyote, Dee Wallace, Erika Eleniak, K.C. Martel, C. Thomas Howell, Sean Frye, David M. O'Dell

