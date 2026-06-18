DNI electrónico gratis en Argentina: quiénes pueden tramitarlo sin pagar la tasa

Para muchas familias, renovar o sacar un DNI no es un trámite más: puede ser la llave para acceder a prestaciones, estudiar, viajar dentro del país, cobrar una asignación o resolver gestiones básicas. En ese contexto, el beneficio del DNI gratuito sigue vigente en Argentina, aunque no funciona como un turno especial en Anses .

La clave está en Renaper , el organismo encargado de emitir el Documento Nacional de Identidad. Cuando una persona inicia el trámite y reúne las condiciones previstas para acceder a la gratuidad, el sistema cruza la información disponible con bases estatales, entre ellas las de Anses, y puede emitir una boleta con importe cero. Por eso, más que un “ DNI gratis por Anses ”, se trata de una exención validada automáticamente durante el proceso de documentación.

El beneficio está pensado para garantizar el derecho a la identidad de personas que no pueden afrontar el costo del trámite. También se mantiene sin cargo el primer DNI para recién nacidos y para niñas, niños y adolescentes nacidos en el territorio nacional, según las categorías previstas por Renaper. A esto se suman otros casos específicos, como la inscripción tardía, la identificación tardía, el Certificado de Pre-identificación y la reposición por error u omisión cuando corresponde. En todos los casos, la gratuidad no depende de una declaración informal del solicitante, sino de la verificación que realiza el sistema al momento de gestionar el documento.

En la práctica, esto significa que una persona no necesita presentar una solicitud aparte en una oficina de Anses para pedir que el DNI sea gratuito. El trámite empieza por los canales habituales de Renaper o por los registros civiles habilitados en cada jurisdicción. Si el solicitante reúne las condiciones, el sistema aplica la exención y genera la constancia de pago con valor $0. Si no corresponde, se deberá abonar la tarifa vigente para el tipo de trámite elegido.

El primer paso es ingresar a los canales oficiales de turno o acercarse a una sede habilitada, según la modalidad disponible en la provincia o localidad. Para los trámites en centros de documentación de Renaper, la gestión suele requerir el acceso mediante Mi Argentina, la selección de provincia, localidad, sede, día y horario. Luego, el sistema muestra los datos del solicitante y permite avanzar con la confirmación del turno. En esa instancia puede aparecer la boleta de pago o, si corresponde la gratuidad, el comprobante con importe cero.

El costo del DNI depende de la modalidad. El trámite regular tiene una tarifa general, mientras que las opciones más rápidas, como DNI exprés, DNI 24 horas o DNI al instante, tienen valores superiores y están sujetas a disponibilidad en sedes habilitadas. También hay diferencias para trámites de personas extranjeras residentes. Por eso, antes de elegir una opción, conviene revisar si se necesita el documento con urgencia o si alcanza con el procedimiento común, que suele ser más económico.

Qué papel cumple Anses en la gratuidad

Anses no emite el DNI ni entrega el documento. Su rol aparece en el cruce de datos que permite determinar si una persona se encuentra dentro de los grupos alcanzados por la exención. Esa verificación ayuda a que el beneficio se aplique sin necesidad de presentar documentación extra en cada caso, siempre que la información disponible sea suficiente para validar la situación del solicitante.

Este punto es importante porque muchas búsquedas todavía hablan de “tramitar el DNI gratis con Anses”, una frase que puede generar confusión. La gestión formal se realiza ante Renaper, registros civiles o puntos oficiales de documentación. Anses puede intervenir como base de información para confirmar la condición socioeconómica o la pertenencia a determinados programas, pero no reemplaza al organismo responsable de identificar y documentar a las personas.

DNI digital y nuevo documento electrónico

Además del DNI tarjeta, las personas que ya tienen su identidad validada pueden acceder al DNI en el celular desde la aplicación Mi Argentina. Esta credencial digital es opcional y no reemplaza al documento físico vigente, aunque permite acreditar identidad en muchas situaciones cotidianas. Tiene funciones similares al DNI tarjeta, con excepciones importantes: no sirve para votar ni para viajar fuera del país.

A la vez, Argentina avanza con el nuevo DNI electrónico, una versión con mayores medidas de seguridad, chip y tecnología de policarbonato. La actualización no es obligatoria: los documentos actuales siguen siendo válidos hasta su vencimiento o hasta que la persona deba renovarlos por otra causa. Para quienes sí necesiten hacer el trámite, la recomendación es revisar los requisitos actualizados, verificar la sede correspondiente y confirmar si el sistema aplica la gratuidad antes de pagar.