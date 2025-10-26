Diez consejos para evitar el estrés de fin de año

Es común que, a medida que se acerca fin de año, el agotamiento físico y mental vaya en aumento. Las exigencias laborales parecen acrecentarse y eso repercute en la salud. Hay forma de contrarrestar esta situación

Los últimos meses el año suelen ser los más difíciles y el cansacio mental llega a su punto máximo.

El último trimestre es, para muchos, un momento de balance y autoevaluación. Sin embargo, ese ejercicio puede transformarse en una fuente de estrés cuando se combina con la exigencia de rendir al máximo. Las metas no alcanzadas o los desafíos pendientes suelen dar paso a la frustración y a la autocrítica, generando un estado de tensión que impacta en el bienestar emocional y físico.

“La fatiga mental y física es una señal de alarma que no debe minimizarse. Aparecen síntomas como irritabilidad, pérdida de energía, insomnio, dolores musculares, dificultades digestivas y falta de concentración. También se observa desmotivación y una sensación de agotamiento que impide disfrutar de los logros obtenidos”, explica la Licenciada, Liliana Acuña, Psicóloga de Boreal Salud (MP 4379).

La especialista señala que la combinación de demandas laborales, compromisos sociales y pensamientos autocríticos puede derivar en un desgaste progresivo. “Cuando la persona se exige sin pausas ni descanso, se afecta el equilibrio emocional. El cuerpo comienza a manifestar lo que la mente no logra procesar”, agrega.

Para preservar el bienestar emocional en el cierre del año y prevenir cuadros de agotamiento o burnout, los especialistas recomiendan implementar pequeñas acciones cotidianas que ayuden a recuperar el equilibrio entre las exigencias laborales y la vida personal. No se trata solo de “bajar el ritmo”, sino de incorporar hábitos que fortalezcan la salud mental y permitan gestionar mejor el estrés acumulado. Entre las principales estrategias sugeridas por los profesionales se destacan:

- Incorporar prácticas de relajación o respiración consciente.