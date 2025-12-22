Dictaron la conciliación obligatoria y se levantó el paro de controladores aéreos
Luego del inicio del paro de los controladores aéreos la última semana, EANA confirmó que se dictó la conciliación obligatoria.
Este lunes, en el contexto de la llegada de la Navidad y con mucha gente comenzando a viajar por las fiestas, en lo que iba a ser una semana marcada nuevamente por el paro de controladores aéreos, la Secretaría de Trabajo emitió un comunicado informando que desde ATEPSA se levantó la medida luego de que se dictara la conciliación obligatoria.
Esta medida se da luego de que desde el gremio habían emitido un calendario de paros que inició la semana pasada y que se extendería a lo largo de diciembre, afectando los vuelos en medio de la temporada alta y en el marco de Navidad y Año Nuevo.
Algo a lo que hicieron referencia desde la Secretaría de Trabajo: “En consecuencia, las acciones gremiales anunciadas para el mes de diciembre, que afectaban el normal desarrollo de las operaciones aéreas durante el inicio de la temporada alta y en plena época de Fiestas, no se llevarán a cabo”.
A su vez, aseguraron que “queda garantizado el funcionamiento normal y continuo del servicio esencial de navegación aérea en todos los aeropuertos del país, todos los días y en todas las franjas horarias”.
El cronograma que había implementado ATEPSA
Este paro que habían determinado desde ATEPSA, y por el cual desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) buscaban evitar dado el contexto de las fiestas, había iniciado el miércoles 17 de diciembre y se esperaba que la medida de fuerza se implementara hasta el lunes 29, afectando de forma directa tanto a vuelos nacionales como internacionales. De todas formas, esta medida se iba a implementar por horarios, algo que finalmente no sucederá.