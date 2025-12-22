Dictaron la conciliación obligatoria y se levantó el paro de controladores aéreos

En una semana marcada por la Navidad, ATEPSA levantó el paro luego de que se dictará la conciliación obligatoria.

Este lunes, en el contexto de la llegada de la Navidad y con mucha gente comenzando a viajar por las fiestas, en lo que iba a ser una semana marcada nuevamente por el paro de controladores aéreos, la Secretaría de Trabajo emitió un comunicado informando que desde ATEPSA se levantó la medida luego de que se dictara la conciliación obligatoria.

Esta medida se da luego de que desde el gremio habían emitido un calendario de paros que inició la semana pasada y que se extendería a lo largo de diciembre, afectando los vuelos en medio de la temporada alta y en el marco de Navidad y Año Nuevo.

Algo a lo que hicieron referencia desde la Secretaría de Trabajo: “En consecuencia, las acciones gremiales anunciadas para el mes de diciembre, que afectaban el normal desarrollo de las operaciones aéreas durante el inicio de la temporada alta y en plena época de Fiestas, no se llevarán a cabo”.

A su vez, aseguraron que “queda garantizado el funcionamiento normal y continuo del servicio esencial de navegación aérea en todos los aeropuertos del país, todos los días y en todas las franjas horarias”.