Día del Almacenero: una tradición que sigue viva en los barrios argentinos

Detrás de cada comercio hay un vínculo que se construye todos los días. Los almaceneros son parte esencial de la red con la que Coca-Cola llega a más de 260.000 clientes en Argentina.

Cada 16 de septiembre, en Argentina se conmemora el Día del Almacenero, una fecha que reconoce a los protagonistas de uno de los oficios más tradicionales. Detrás de cada mostrador se construyen vínculos que trascienden la compra cotidiana: los almaceneros conocen a sus vecinos, sus gustos y, muchas veces, saben qué van a buscar antes de que lo pidan.

Con el paso del tiempo, los hábitos de consumo fueron cambiando. Los almacenes también se transformaron, pero conservaron algo que los distingue: ese trato personal que los mantiene ligados a la identidad de los barrios.

Cada 16 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Almacenero. Gracias al trabajo cotidiano de miles de almaceneros, Coca-Cola logra estar presente en todo el país. Junto a sus cuatro socios embotelladores, el Sistema Coca-Cola cuenta con 12 plantas y 65 centros de distribución y llega a más de 260.000 clientes en Argentina, con los almacenes como un eslabón fundamental de esa cadena de valor.