Detuvieron a un hombre en Córdoba acusado de abusar a su hija de 11 años

Un hombre de 32 años fue detenido en Pampayasta Sud, Córdoba, tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija, de 11 años. El caso se destapó a raíz de una emergencia médica.

La localidad de Pampayasta Sud, en el sur de Córdoba, se vio conmocionada por la detención de un hombre de 32 años, quien fue acusado de un grave delito: el abuso sexual de su hija de 11 años. La investigación se inició de manera inesperada, a raíz de una emergencia médica que sufrió la menor. Lo que parecía ser un simple dolor abdominal terminó destapando un caso de violencia y abuso que puso en marcha una rápida actuación judicial.

Las acusaciones surgieron tras la internación de la niña en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto. Inicialmente, la menor fue llevada a un hospital de General Deheza por un fuerte dolor abdominal, donde la operaron por una supuesta apendicitis. Sin embargo, su grave estado llevó a que la derivaran a Río Cuarto. En este centro de salud, los médicos detectaron una infección vaginal severa, lo que encendió las alarmas y llevó a que el personal hiciera la denuncia correspondiente.

Tras la denuncia, se activó el protocolo judicial y, una vez que la salud de la niña mejoró, fue llevada a una Cámara Gesell para declarar. En este espacio, diseñado para proteger a las víctimas menores de edad, la niña brindó detalles cruciales que apuntaron directamente a su padre como el principal sospechoso. Su valiente testimonio fue fundamental para que la Policía y la Justicia avanzaran con la investigación.