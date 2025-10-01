Detectan dos nuevas variantes de Covid con síntomas atípicos

Las autoridades sanitarias de Reino Unido y Estados Unidos advirtieron sobre la aparición de dos nuevas variantes de Covid , denominadas Stratus y Nimbus , que están provocando un incremento repentino de contagios . Según los últimos reportes, los casos se duplicaron desde agosto y la recomendación oficial es reforzar la vacunación contra el coronavirus y la gripe.

La Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA) informó que en apenas una semana la positividad pasó del 7,6% al 8,4%. Además, las internaciones hospitalarias se elevaron de 2,0 a 2,73 por cada 100.000 habitantes.

En suelo estadounidense, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que los niveles de Covid en aguas residuales se encuentran en rangos “moderados”, aunque cuatro estados ya reportan circulación “muy alta” y el noreste del país exhibe un alza sostenida.

Entre los síntomas más llamativos se encuentra un dolor de garganta agudo. “Algunos pacientes lo describen como si tuvieran la garganta llena de cuchillas”, explicó el doctor Aaron Glatt, especialista en enfermedades infecciosas en EE.UU. El médico aclaró que este malestar no es exclusivo del coronavirus, pero sí se repite con mayor frecuencia en quienes padecen estas nuevas variantes.

Otros signos incluyen cansancio, dolor de cabeza, tos persistente, congestión y secreción nasal. Aunque no se consideran más graves que versiones previas del virus, los expertos subrayan que sus mutaciones facilitan la transmisión.

La UKHSA aconseja a quienes tengan síntomas evitar el contacto con personas vulnerables y, en caso de salir, utilizar mascarilla. También remarcan que si alguien tiene fiebre alta o se siente demasiado débil para cumplir con sus tareas habituales, lo mejor es permanecer en casa.

Recomiendan vacunarse

Tanto en Reino Unido como en Estados Unidos se recomienda la dosis de refuerzo para mayores de 75 años, personas inmunocomprometidas y residentes de geriátricos. Además, se incluye en la campaña a embarazadas, niños y bebés, quienes podrán acceder también a la vacuna antigripal en farmacias comunitarias.

El repunte de contagios coincide con la publicación de un polémico estudio surcoreano que vinculaba las vacunas contra el Covid con un mayor riesgo de cáncer. Sin embargo, especialistas internacionales descartaron esas conclusiones por considerarlas “exageradas y sin sustento sólido”.