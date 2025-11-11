Desregulación educativa: Javier Milei derogó un decreto y liberó los aranceles de los colegios privados

El presidente Javier Milei firmó el decreto que deroga el Decreto 2417/93, una norma que desde hace más de tres décadas regulaba el funcionamiento financiero y arancelario de los establecimientos educativos de gestión privada .

Según se publicó en el Boletín Oficial , la decisión busca liberar a los colegios del control estatal sobre la fijación de cuotas y matrículas , otorgándoles mayor flexibilidad para definir sus precios "en función de la realidad económica y los costos operativos".

La medida sostiene que el esquema vigente "limitaba la capacidad de adaptación de los institutos a las fluctuaciones del mercado" y terminaba perjudicando tanto a las instituciones como a las familias.

"La obligación de comunicar y obtener autorización previa para modificar las cuotas crea una situación de incertidumbre económica que lleva a las escuelas a fijar precios más altos por precaución", argumenta el texto oficial.

Hasta ahora, los colegios privados debían informar anticipadamente al Estado los valores de matrícula y cuotas , y obtener autorización para modificarlos. Con la derogación del decreto, esa obligación desaparece, y las instituciones podrán ajustar sus aranceles sin necesidad de aprobación previa.

El Ejecutivo sostiene que el sistema anterior "constriñe el derecho de propiedad" de los establecimientos y atenta contra la libre contratación, principios que —según el decreto— deben regir las relaciones entre los institutos privados y las familias.

En ese sentido, el texto advierte que la fijación de tarifas previsibles y controladas por el Estado "puede llevar a una precarización de la calidad educativa", ya que impide a los colegios responder a aumentos de costos o salarios docentes.

Revisión del marco normativo de 1991

Además de derogar el decreto de 1993, Javier Milei instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, para revisar el Decreto 2542/91, la norma original que estableció el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada.

El objetivo, según el decreto, es "adecuar la regulación a las realidades educativas y económicas actuales" y diseñar un nuevo esquema que garantice "la sostenibilidad de los establecimientos" sin comprometer el derecho a la educación de calidad.

Con esta decisión, el Gobierno profundiza su línea de desregulación y reducción de la intervención estatal en distintos sectores, trasladando al mercado educativo privado una mayor libertad para fijar sus condiciones económicas.