Después de los excesos: cómo ayudar al cuerpo a recuperarse de forma natural

Después de las fiestas es común sentir pesadez, inflamación, cansancio, digestiones lentas o dolor de cabeza. No es que el cuerpo esté “intoxicado” en el sentido literal, sino que el hígado , el intestino y los riñones estuvieron trabajando de más frente a los excesos puntuales de alcohol , azúcar, grasas, sodio y comidas fuera de la rutina. La buena noticia: no hace falta hacer ayunos extremos ni dietas milagro.

El organismo ya sabe detoxificar; nuestro rol es darle agua, nutrientes y descanso metabólico para que haga su trabajo mejor.

El hígado cumple funciones clave: metaboliza el alcohol , procesa toxinas, regula el azúcar en sangre y participa en el metabolismo de grasas y hormonas. Para funcionar bien necesita:

La buena noticia, no hace falta hacer ayunos extremos ni dietas milagro.

Después de una noche de alcohol y sal, el cuerpo está deshidratado, aunque no siempre dé sed.

Agua apenas te levantás (1–2 vasos, sin limón si hay acidez)

Agua mineral o filtrada durante todo el día, fraccionada

Caldos caseros suaves (de verdura o huesos), no necesariamente tienen que estar calientes. Se pueden tomar tibios

Evitar: bebidas “detox” comerciales, jugos azucarados, exceso de café en ayunas. El mate suma líquido, pero no cuenta como agua: que acompañe, no que reemplace.

Qué comer al día siguiente: simple y reparador

Desayuno o primera comida liviano pero nutritivo:

Yogur natural o kéfir

Huevos revueltos o pasados por agua

Avena cocida con semillas

Compota de manzana o pera sin azúcar

Si hay náuseas o poco apetito: caldo + banana o manzana.

OIP (2) Después de una noche de alcohol y sal, el cuerpo está deshidratado, aunque no siempre dé sed. Archivo MDZ.

Almuerzo

Plato base:

Proteína: pollo, pescado, huevo o legumbres

Verduras: zapallo, zanahoria, zucchini, acelga, espinaca

Grasas buenas: aceite de oliva, palta

Ejemplo: Filet de merluza al horno + puré de zapallo + ensalada de hojas verdes

Cena

Más liviana:

Sopa de verduras

Omelette con vegetales

Salteado suave de verduras + arroz o quinoa

Nutrientes amigos del hígado (y dónde encontrarlos)

Colina: huevo

Azufrados: ajo, cebolla, brócoli, repollo

Antioxidantes: frutos rojos, cítricos, perejil

Fibra: frutas, verduras, legumbres, semillas

Glutatión (indirectamente): espárragos, palta

Lo que conviene evitar por 24–48 horas

Alcohol (aunque sea “un poquito”)

(aunque sea “un poquito”) Fritos y ultraprocesados

Azúcares líquidos (gaseosas, jugos)

Grandes cantidades de carne roja

No es castigo: es darle un respiro al sistema digestivo.

Movimiento y descanso: también detoxifican

Caminata suave de 20–30 minutos

Estiramientos

Dormir bien la noche siguiente

OIP (3) Una caminata suave de 20–30 minutos también detoxifica. Archivo MDZ.

El hígado se regenera mejor durante el sueño.

Por último, lo que hoy llamamos “detox” no es una moda ni un sufrimiento. Es volver a lo básico: agua, comida real, horarios, descanso. Siempre se debe consultar con un profesional.

* Lic. María Candelaria Jacquelin, MN 10780, nutrición funcional y Medicina Ayurveda de Halitus Instituto Médico.