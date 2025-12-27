Después de los excesos: cómo ayudar al cuerpo a recuperarse de forma natural
Tras los excesos, el cuerpo no necesita dietas detox extremas: con agua, comida real, descanso y nutrientes, hígado e intestino se recuperan solos.
Después de las fiestas es común sentir pesadez, inflamación, cansancio, digestiones lentas o dolor de cabeza. No es que el cuerpo esté “intoxicado” en el sentido literal, sino que el hígado, el intestino y los riñones estuvieron trabajando de más frente a los excesos puntuales de alcohol, azúcar, grasas, sodio y comidas fuera de la rutina. La buena noticia: no hace falta hacer ayunos extremos ni dietas milagro.
El organismo ya sabe detoxificar; nuestro rol es darle agua, nutrientes y descanso metabólico para que haga su trabajo mejor.
Qué necesita el hígado después de los excesos
El hígado cumple funciones clave: metaboliza el alcohol, procesa toxinas, regula el azúcar en sangre y participa en el metabolismo de grasas y hormonas. Para funcionar bien necesita:
- Agua (para eliminar metabolitos)
- Proteínas (aminoácidos para las fases de detoxificación)
- Vitaminas del complejo B (especialmente B2, B6, B12 y folato)
- Antioxidantes (vitamina C, glutatión)
- Minerales como zinc, magnesio y selenio
- Fibra para ayudar en la eliminación intestinal de compuestos excretados por la bilis, evitando su reabsorción.
Hidratación inteligente (clave número uno)
Después de una noche de alcohol y sal, el cuerpo está deshidratado, aunque no siempre dé sed.
Tips:
- Agua apenas te levantás (1–2 vasos, sin limón si hay acidez)
- Agua mineral o filtrada durante todo el día, fraccionada
- Caldos caseros suaves (de verdura o huesos), no necesariamente tienen que estar calientes. Se pueden tomar tibios
Evitar: bebidas “detox” comerciales, jugos azucarados, exceso de café en ayunas. El mate suma líquido, pero no cuenta como agua: que acompañe, no que reemplace.
Qué comer al día siguiente: simple y reparador
Desayuno o primera comida liviano pero nutritivo:
- Yogur natural o kéfir
- Huevos revueltos o pasados por agua
- Avena cocida con semillas
- Compota de manzana o pera sin azúcar
- Si hay náuseas o poco apetito: caldo + banana o manzana.
Almuerzo
Plato base:
- Proteína: pollo, pescado, huevo o legumbres
- Verduras: zapallo, zanahoria, zucchini, acelga, espinaca
- Grasas buenas: aceite de oliva, palta
Ejemplo: Filet de merluza al horno + puré de zapallo + ensalada de hojas verdes
Cena
Más liviana:
- Sopa de verduras
- Omelette con vegetales
- Salteado suave de verduras + arroz o quinoa
Nutrientes amigos del hígado (y dónde encontrarlos)
- Colina: huevo
- Azufrados: ajo, cebolla, brócoli, repollo
- Antioxidantes: frutos rojos, cítricos, perejil
- Fibra: frutas, verduras, legumbres, semillas
- Glutatión (indirectamente): espárragos, palta
Lo que conviene evitar por 24–48 horas
- Alcohol (aunque sea “un poquito”)
- Fritos y ultraprocesados
- Azúcares líquidos (gaseosas, jugos)
- Grandes cantidades de carne roja
- No es castigo: es darle un respiro al sistema digestivo.
Movimiento y descanso: también detoxifican
- Caminata suave de 20–30 minutos
- Estiramientos
- Dormir bien la noche siguiente
El hígado se regenera mejor durante el sueño.
Por último, lo que hoy llamamos “detox” no es una moda ni un sufrimiento. Es volver a lo básico: agua, comida real, horarios, descanso. Siempre se debe consultar con un profesional.
* Lic. María Candelaria Jacquelin, MN 10780, nutrición funcional y Medicina Ayurveda de Halitus Instituto Médico.