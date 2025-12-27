Presenta:

Después de los excesos: cómo ayudar al cuerpo a recuperarse de forma natural

Tras los excesos, el cuerpo no necesita dietas detox extremas: con agua, comida real, descanso y nutrientes, hígado e intestino se recuperan solos.

María Candelaria Jacquelin

El hígado cumple funciones clave: metaboliza el alcohol, procesa toxinas, regula el azúcar en sangre y participa en el metabolismo de grasas y hormonas.

Después de las fiestas es común sentir pesadez, inflamación, cansancio, digestiones lentas o dolor de cabeza. No es que el cuerpo esté “intoxicado” en el sentido literal, sino que el hígado, el intestino y los riñones estuvieron trabajando de más frente a los excesos puntuales de alcohol, azúcar, grasas, sodio y comidas fuera de la rutina. La buena noticia: no hace falta hacer ayunos extremos ni dietas milagro.

El organismo ya sabe detoxificar; nuestro rol es darle agua, nutrientes y descanso metabólico para que haga su trabajo mejor.

La buena noticia, no hace falta hacer ayunos extremos ni dietas milagro.

Qué necesita el hígado después de los excesos

El hígado cumple funciones clave: metaboliza el alcohol, procesa toxinas, regula el azúcar en sangre y participa en el metabolismo de grasas y hormonas. Para funcionar bien necesita:

  • Agua (para eliminar metabolitos)
  • Proteínas (aminoácidos para las fases de detoxificación)
  • Vitaminas del complejo B (especialmente B2, B6, B12 y folato)
  • Antioxidantes (vitamina C, glutatión)
  • Minerales como zinc, magnesio y selenio
  • Fibra para ayudar en la eliminación intestinal de compuestos excretados por la bilis, evitando su reabsorción.

Hidratación inteligente (clave número uno)

Después de una noche de alcohol y sal, el cuerpo está deshidratado, aunque no siempre dé sed.

Tips:

  • Agua apenas te levantás (1–2 vasos, sin limón si hay acidez)
  • Agua mineral o filtrada durante todo el día, fraccionada
  • Caldos caseros suaves (de verdura o huesos), no necesariamente tienen que estar calientes. Se pueden tomar tibios

Evitar: bebidas “detox” comerciales, jugos azucarados, exceso de café en ayunas. El mate suma líquido, pero no cuenta como agua: que acompañe, no que reemplace.

Qué comer al día siguiente: simple y reparador

Desayuno o primera comida liviano pero nutritivo:

  • Yogur natural o kéfir
  • Huevos revueltos o pasados por agua
  • Avena cocida con semillas
  • Compota de manzana o pera sin azúcar
  • Si hay náuseas o poco apetito: caldo + banana o manzana.
Después de una noche de alcohol y sal, el cuerpo está deshidratado, aunque no siempre dé sed.

Almuerzo

Plato base:

  • Proteína: pollo, pescado, huevo o legumbres
  • Verduras: zapallo, zanahoria, zucchini, acelga, espinaca
  • Grasas buenas: aceite de oliva, palta

Ejemplo: Filet de merluza al horno + puré de zapallo + ensalada de hojas verdes

Cena

Más liviana:

  • Sopa de verduras
  • Omelette con vegetales
  • Salteado suave de verduras + arroz o quinoa

Nutrientes amigos del hígado (y dónde encontrarlos)

  • Colina: huevo
  • Azufrados: ajo, cebolla, brócoli, repollo
  • Antioxidantes: frutos rojos, cítricos, perejil
  • Fibra: frutas, verduras, legumbres, semillas
  • Glutatión (indirectamente): espárragos, palta

Lo que conviene evitar por 24–48 horas

  • Alcohol (aunque sea “un poquito”)
  • Fritos y ultraprocesados
  • Azúcares líquidos (gaseosas, jugos)
  • Grandes cantidades de carne roja
  • No es castigo: es darle un respiro al sistema digestivo.

Movimiento y descanso: también detoxifican

  • Caminata suave de 20–30 minutos
  • Estiramientos
  • Dormir bien la noche siguiente
Una caminata suave de 20–30 minutos también detoxifica.

El hígado se regenera mejor durante el sueño.

Por último, lo que hoy llamamos “detox” no es una moda ni un sufrimiento. Es volver a lo básico: agua, comida real, horarios, descanso. Siempre se debe consultar con un profesional.

* Lic. María Candelaria Jacquelin, MN 10780, nutrición funcional y Medicina Ayurveda de Halitus Instituto Médico.

