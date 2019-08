Desmienten desabastecimiento en productos con 0% de IVA en Mendoza

Los productos con 0% de descuento en la alícuota por Impuesto al Valor Agregado (IVA) que estableció el presidente la semana pasada se cumple en Mendoza. MDZ recorrió supermercados locales para corroborar si se respeta la norma.

Tras la suba del dólar muchos mendocinos se acercaron a los supermercados a comprar productos de primera necesidad por temor a bruscas subas de precios o faltante. En esos lugares se formaron filas que demostraban el miedo al faltante de alimentos. De hecho se difundieron rumores que poco tenían que ver con la realidad y que invitaban a adquirir productos en lugar de dólares.

Tras esto, el pasado 15 de agosto el presidente Mauricio Macri emitió un decreto donde quita el porcentaje de IVA a 13 productos de todas las marcas. "Dado el contexto económico y social imperante” indica el documento, “se considera necesario establecer que la venta de ciertos productos de la canasta alimentaria, estará alcanzada por una alícuota equivalente al cero por ciento (0%) en el impuesto al valor agregado" .

Esos alimentos son: aceite de girasol, maíz y mezcla, arroz, azúcar, conservas de frutas, harina de maíz y trigo, hortalizas y legumbres, huevos, leche fluida entera o descremada con aditivos, pan, pan rallado, rebozador, pastas secas, yerba mate, mate cocido, té, yogur entero y descremado.

Los productos son para consumo familiar

MDZ recorrió supermercados locales para corroborar que no falten estos productos. Es importante saber que estos no escasean en las góndolas, hay variedad de precios y productos y no hay restricciones en la compra.

Por el momento los supermercados exiben variedad de productos

El listado de los productos deben estar señalizados indicando el descuento. Esto también se cumple en los comercios. Allí indican la categoría de productos que se incluyen, no las marcas. Algunos supermercados han optado por colocar junto a la etiqueta del precio el logotipo de “IVA 0%”.

Los productos aparecen señalizados

En los locales consultados, los productos ya tienen la alícuota de IVA descontada y eso debe reflejarse en el ticket. “Es un arma de doble filo” indicó un repositor, porque el precio de algunos productos subió.