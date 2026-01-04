Desaparecen las playas en Mar del Plata por la crecida del mar: cuál es el fenómeno que lo provocó

La costa de Mar del Plata amaneció este sábado con un panorama inusual: la playa quedó prácticamente cubierta por el agua a raíz de un fenómeno de pleamar.

La ciudad de Mar del Plata se vio sorprendida este fin de semana por un fenómeno natural que alteró por completo el paisaje costero. Durante la madrugada del sábado, una pleamar impulsada por intensos vientos del sector sur y sudeste provocó que el mar avanzara sobre la playa, reduciendo casi por completo la franja de arena seca en distintos puntos del litoral.

Así amaneció la ciudad de Mar del Plata mar del plata Noticias Argentinas Las imágenes más impactantes se registraron en Playa Grande, donde el agua llegó hasta la línea de carpas y sombrillas, generando preocupación entre turistas y concesionarios. En algunos sectores, el mar cubrió áreas habitualmente destinadas al recreo, dejando postales poco habituales para la temporada.

La situación motivó un monitoreo permanente por parte de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, titular del área, confirmó al medio Ahora Mar del Plata que se están realizando recorridas a lo largo de la costa para evaluar posibles daños y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

El avance del mar provocó además destrozos materiales, especialmente en los balnearios del sur de la ciudad, donde la fuerza del agua ocasionó la rotura y el desarme de varias carpas. En otros puntos, la pleamar superó las garitas de los guardavidas, rodeando las estructuras y poniendo en riesgo parte de la infraestructura costera.