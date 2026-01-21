Denuncian que mapuches cobran entrada a una de las cascadas más icónicas de la Patagonia argentina

Una nueva controversia se instaló en la Patagonia , luego de que vecinos de Villa La Angostura ( Neuquén ) denunciaran públicamente que integrantes de la comunidad mapuche Paisil Antriao cobran entrada y estacionamiento para acceder a la Cascada Inacayal, uno de los atractivos naturales más visitados de la región.

El reclamo apunta al sector del Belvedere, donde comienza el sendero que conduce a la cascada y a distintos miradores naturales. Se trata de un recorrido tradicional, muy concurrido por residentes y turistas durante todo el año. Según los denunciantes, los mapuches aplican el cobro también a peatones, en un tramo que corresponde a una calle pública.

Vecinos que impulsan la denuncia señalaron que la situación no es nueva y que el conflicto por el acceso se repite desde 2007 , con distintos episodios que vuelven a surgir cada verano. En temporadas anteriores, explicaron, el pago era presentado como una colaboración “a voluntad”.

Sin embargo, en este verano 2026 la dinámica cambió: se instalaron carteles visibles con un tarifario fijo, lo que transformó el aporte en un pago obligatorio y elevó el malestar. Además, denunciaron que ahora el cobro alcanza también a quienes ingresan caminando .

De acuerdo con los carteles colocados en el lugar, los valores actuales son:

Automóviles: $5.000.

Motos: $5.000.

Bicicletas: $2.000.

Peatones: $1.000 por ingreso.

vecinos Vecinos cuestionan el cobro de entrada y estacionamiento en el inicio del sendero del Belvedere. Diario Andino

Los vecinos sostienen que la cobranza se realiza sobre un espacio público, lo que abre interrogantes sobre quién tiene la potestad de fijar tarifas, controlar el ingreso y determinar condiciones de uso. Por ese motivo, reclamaron la intervención de organismos municipales o provinciales para evaluar la legalidad del accionar y definir si corresponde o no el cobro.

La Cascada Inacayal, por su cercanía con la ciudad y su belleza escénica, convoca cada verano a miles de visitantes y forma parte del uso cotidiano de muchos residentes locales. En ese marco, la denuncia vuelve a poner en debate el acceso a espacios naturales tradicionales y la ausencia, hasta el momento, de una respuesta oficial que ordene la situación.