Javier Milei en Davos: cómo y dónde ver en vivo su discurso en el Foro Económico Mundial

Javier Milei vuelve a exponer en el Foro Económico Mundial de Davos este miércoles. A qué hora habla el presidente argentino y dónde ver en vivo su discurso ante líderes políticos y económicos.

Arrancó el Foro Económico Mundial (WED) de Davos y hoy Javier Milei dará su discurso. Será la tercera vez que el presidente argentino se presente en este escenario internacional desde que asumió el cargo, en una exposición donde se espera que vuelva a cuestionar con dureza al socialismo y refuerce su defensa de la libertad económica y el capitalismo.

El discurso de Javier Milei está previsto para las 11:45 (hora argentina), lo que equivale a las 15:45 en Davos, Suiza. Sin embargo, su agenda en el Foro Económico Mundial comenzó mucho antes. Desde las 6:30 de la mañana en Argentina (10:30 en Davos), el mandatario mantiene reuniones con empresarios, CEOs de bancos y fondos de inversión, en una jornada marcada por contactos de alto nivel.

Entre los nombres que figuran en la agenda aparecen Jane Fraser (Citi) y no se descarta la participación de referentes del sistema financiero global como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock), David Solomon (Goldman Sachs), Brian Moynihan (Bank of America), Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).

Minutos antes de su exposición central, a las 11:30 hora argentina (15:30 en Davos), Javier Milei saludará al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende. Luego comenzará un discurso de unas 25 páginas que, al igual que en su primera presentación en 2024, estará enfocado en los valores de Occidente, la defensa del libre mercado, la innovación y la superioridad del capitalismo, con nuevas críticas al socialismo.

Javier Milei llegó a Davos La llegada de Javier Milei y su comitiva a Davos, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial. Dónde ver en vivo el discurso de Javier Milei en Davos Quienes quieran seguir en directo la presentación de Javier Milei en Davos podrán hacerlo a través de los canales oficiales del Foro Económico Mundial. La transmisión estará disponible tanto en la web como en el canal de YouTube de la organización, donde se emiten en vivo las principales exposiciones del encuentro.