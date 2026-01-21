Javier Milei expondrá en Davos su discurso crítico y buscará, una vez más, la aprobación de Trump

Javier Milei hablará en Davos ante la atenta mirada del mundo económico. Su discurso coincidirá con el de Donald Trump y crecen las especulaciones políticas.

Cuándo habla Javier Milei en Davos y por qué coincide con Donald Trump.

El presidente Javier Milei tendrá una participación destacada en el Foro Económico Mundial de Davos, donde expondrá en uno de los bloques más observados del encuentro que reúne a líderes políticos y económicos de todo el mundo.

Según el cronograma oficial, el mandatario argentino hablará este miércoles 21 a las 11.45 (hora argentina), en una franja horaria de fuerte impacto político y mediático.

Coincidencia con Donald Trump en el FEM El Foro Económico Mundial ubicó la alocución de Milei en el mismo bloque que la del expresidente estadounidense Donald Trump, quien hablará instantes antes. Esta cercanía temporal alimentó especulaciones sobre un posible encuentro o una imagen conjunta entre ambos dirigentes.

Para analistas internacionales, la presencia casi consecutiva de Milei y Trump en Davos representa un hecho simbólico, ya que ambos encarnan posiciones críticas frente al globalismo dentro de un foro históricamente asociado al multilateralismo.

Un mensaje político en un escenario clave La coincidencia de ambos líderes en Suiza es vista como un gesto político de alto impacto, especialmente para sectores que interpretan sus discursos como parte de una corriente de pensamiento alternativa al consenso tradicional del FEM.