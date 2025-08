Denuncian por mal olor en varias partes de la ciudad de Córdoba y los vecinos están preocupados

Este miércoles, vecinos de la ciudad de Córdoba volvieron a reportar un olor desagradable en distintas regiones de la misma, aunque explicaron que es más fuerte en la zona norte. Este mal olor ya había sido notificado el martes. Por el lado de las autoridades, aún buscan identificar al causante, pero informaron que no es tóxico.

El director de Evaluación de Impacto Ambiental de la Municipalidad de Córdoba , Eduardo Sarría, expresó: “Pusimos a trabajar a todo el personal de la Secretaría de Ambiente. Hasta el momento, no identificamos la fuente de origen del olor ”.

Un mal olor que no sería tóxico

Asimismo, el Municipio también explicó que, a partir de los sensores ambientales, pudieron determinar que este mal olor no contiene componentes tóxicos. “Llevamos tranquilidad de que los sensores no marcaron nada raro en el aire en la ciudad, es decir, que no es tóxico ni peligroso ni afecta a la salud de los vecinos”, comentó Sarría, quien a su vez descartó que este hedor sea producto de los químicos que suelen utilizarse para fumigar.