Denuncia y escándalo: Vaca Narvaja cuestionó la serie de Netflix sobre Nora Dalmasso

"Estoy bloqueando haters permanentemente en redes. Me presentan como el villano de la película", afirmó incrédulo.

Vaca Narvaja, quien investigó el crimen de 2006 para su revista El Sur y publicó dos libros sobre el caso, expresó que el documental ofrece una mirada sesgada: “Cada nota que hago con colegas me deja la misma sensación: esto está forzado. La serie responde al alineamiento de los Macarrón, que vendieron carísimo los derechos”, aseguró.

Para el periodista, la producción de Netflix omite elementos fundamentales y pone al periodismo en el banquillo de los acusados. “No estuve en el cementerio, ni haciendo guardia en la casa de los Macarrón, como se presenta a los periodistas en la serie. Yo publicaba una revista mensual. No tengo por qué pagar los platos rotos del mal periodismo”, afirmó.

Y relató: "A esta serie me convocan bajo la premisa de que iban a hacer un documental. Como yo me he ocupado mucho del caso de Nora Dalmasso, imaginé que iban a hacer algo parecido a lo que hicieron con Nisman o García Belsunce que son series muy equilibradas donde se escuchan todas las voces. Y, bueno, la verdad que cuando vi la serie me encontré con una biografía autorizada de Facundo Macarrón y su familia, donde el único contrapunto de esta mirada sesgada que ofrecen de lo que ocurrió, es mi testimonio. Así que me siento: como un invitado a una fiesta ajena, porque el único testimonio discordante es el mío", subrayó.

El descargo a la serie de Netflix

Vaca Narvaja rechaza haber sido parte de la cobertura sensacionalista que rodeó al caso en sus primeros años. “Me acusan de amarillista y oportunista. Los que me conocen saben que hace 30 años que hago periodismo. Sin embargo, me meten en la misma bolsa con medios nacionales que hicieron un periodismo horrendo. No fue mi caso”.

Uno de los momentos más tensos del documental ocurre cuando la hija de Nora Dalmasso afirma haber sentido miedo al declarar porque Vaca Narvaja tomaba notas desde la segunda fila del juicio. El periodista lo considera un despropósito: “Es demencial. Solo falta que me acusen del crimen. ¿Por qué están obsesionados conmigo?”

Además de la exposición pública, Vaca Narvaja denunció haber sido víctima de persecución judicial. “Hubo miles de periodistas cubriendo este caso y solo demandaron a tres, todos de Río Cuarto. A mí me llevaron hasta la Corte Suprema. Me aplicaron el artículo 280 - el mismo que quería aplicar a Cristina Kirchner-, me embargaron la casa y el auto. Le mandaron cartas documento a mis anunciantes”.

Omisiones clave

Vaca Narvaja sostiene que el documental deja fuera actores importantes del caso, como uno de los sospechados en su momento y conocido como "El Francés" señalado por Facundo Macarrón en el juicio: “Lo borraron del documental. No lo mencionan nunca. ¿Por qué?", se preguntó, al tiempo que recordó que aun cuando se señala la existencia de un nuevo sospechoso como el supuesto asesino, el caso ya prescribió porque pasaron ya 18 años del homicidio.

hernan-vaca-narvaja-periodista-de-rio-cuarto.jpg Hernán Vaca Narvaja, el periodista y escritor con tres décadas de trayectoria que fue entrevistado por la realización de Netflix sobre el caso Nora Dalmasso.

Tampoco se escucha, según él, la voz de la familia de Nora Dalmasso: “La madre ya falleció, pero públicamente había dicho que sospechaba del viudo. El hermano también declaró en tribunales. Eso no está reflejado”.

Asimismo, aclaró que nunca fue él quien reveló públicamente la orientación sexual de Facundo Macarrón. “Eso lo dijo la tía de Facundo en una entrevista televisiva. Yo salía con una revista mensual. No podía manipular ni condicionar el minuto a minuto de la causa”, aseguró.

"Lavado de imagen"

Hernán Vaca Narvaja escribió dos libros sobre el caso: Las cuatro muertes del 9 de marzo (título que es similar al elegido por Netflix para la docuserie) y El sistema: crímenes en el espejo, publicado tras el juicio. Ambos, afirma, están respaldados por investigación periodística seria y contrastada y fueron puestos a disposición de Netflix.

Aunque está muy disconforme de cómo se lo presenta en la serie, señala que no accionará contra la plataforma. “No tengo ganas de volver a tribunales. Estuve 15 años litigando. En este país no hay justicia. Lo único que puedo hacer es esto: dar mi versión, seguir publicando mi revista y esperar que se filme algún día lo que verdaderamente pasó”, concluyó.

Cabe recordar que "Las mil muertes de Nora Dalmasso" es una docuserie de tres episodios producida por Haddock Films y distribuida por Netflix. A partir de testimonios íntimos y material de archivo, reconstruye el asesinato de Nora Dalmasso y los años de exposición mediática y judicial de su familia. Para Hernán Vaca Narvaja, sin embargo, la producción tiene un objetivo claro: “Es más una lavada de imagen a Macarrón que una búsqueda de la verdad”.