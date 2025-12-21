Del maltrato a consagrarse en la parrilla: la chef que desafía el machismo en la cocina

Aisha Nazar tiene 33 años. Si bien nació entre hornallas prendidas, aromas y recetarios, nunca pensó en estudiar gastronomía . Para ella era un hobby. Su objetivo era ser médica, pero los planes cambiaron cuando su papá falleció: "Terminé el preuniversitario, pero no me daba la cabeza con todo lo que estaba pasando", recuerda.

Para no perder el año de estudio, su hermana le sugirió que hiciera un curso de cocina . Aquella situación no solo la transformó en chef , sino que la llevó a su gran pasión, con la que hoy convive y promete no abandonar a pesar de las complicaciones: la cocina .

"Siempre tuve afición por la cocina. Mis papás cocinaban mucho. Mi familia es de cocinar mucho. Siempre preferimos hacerlo antes que comprarlo. La cocina transmite amor, pasión, dedicación, tradición y sabiduría", expresó con una sonrisa en su rostro Aisha.

Días atrás, Aisha llevó su amor por la cocina a las calles de Maipú y se coronó campeona de la cuarta edición del Festival del Vacío a la Llama . En diálogo con MDZ , la campeona también cuenta las dificultades que envuelven al mundo de la gastronomía e invita a las mujeres a animarse a hacer aquello que realmente les apasiona.

Aisha es madre de dos niños, una nena de 8 años y un varón de dos meses. Si bien el día a día no es fácil, ella buscó la manera de continuar con la cocina.

"La gastronomía es sacrificada. La mujer se condiciona por la familia, por la casa, por los hijos. Hay horarios en donde vos llegas a tu casa a las 4 o 5 de la mañana. Es difícil la gastronomía cuando se tiene familia, pero es posible. A mí me encanta porque es mi trabajo y lo que estudié, pero también me tira el lado de la familia", comentó.

Para seguir con lo que le apasiona, es fundamental la ayuda y contención de su entorno. "Entre familia, con mi pareja, mi suegra, cuñada, nos vamos acomodando. Esto me facilita el poder seguir haciendo lo que me gusta. La mujer siempre pasa por el tema de la culpa, el hombre muchas veces se puede ir a trabajar tranquilo. En un principio me costó un montón, pero te vas organizando", inició.

aisha naza festival vacio a la llama (4) Si bien la cocina no es sencilla de combinar con la familia, Aisha destaca que la contención familiar es clave. Alf Ponce Mercado / MDZ

Y agregó emocionada: "Tengo una pareja que me apoya y empuja un montón, al igual que su familia. Creen mucho en mí y es poca la gente que ha creído en mí en la vida. Esto a mí me da un plus, el tenerlos cerca, saber que están y que me van a apoyar en mis sueños".

Dentro de su formación, Aisha también se especializó en pastelería. Hoy tiene su propio emprendimiento en su casa, que le permite compartir tiempo con sus hijos, sin dejar la cocina. En un futuro sueña y apuesta a tener una pastelería y un lugar de viandas.

Machismo en la cocina

"La gastronomía es hermosa", asegura Aisha. Pero no es un ambiente fácil; y menos para las mujeres. Más allá de las exigencias, ella explica que lo peor dentro de la cocina es el machismo. Algo que sufrió en diferentes oportunidades y que, confirma, las mujeres viven a diario en las cocinas.

aisha naza festival vacio a la llama (5) Aisha contó que sufrió maltrato en la cocina y asegura que es un mundo machista. Alf Ponce Mercado / MDZ

Actualmente Aisha tiene su emprendimiento de pastelería, pero durante muchos años trabajó en restaurantes reconocidos de Mendoza. En uno de ellos, no la pasó nada bien. Malos tratos, risas burlescas, gritos, y hasta quemaduras intencionales, fueron algunas situaciones que la mujer atravesó.

"Se ataca a la mujer porque siempre se cree que es la más débil, la más vulnerable. Yo sufrí mucho. No debería pasar, pero pasa mucho el grito, el maltrato, el humillar. Las formas deben cambiar", relató.

El fuego, un espacio para todos

El sábado 13 de diciembre Aisha ganó el Festival del Vacío a la Llama, organizado por Maipú. En total, 30 equipos participaron de la cuarta edición de este certamen gastronómico.

El concurso consistía en una cocción 100% a la llama, con un tiempo máximo de dos horas y media, y estrictas condiciones. "No podíamos correrlo, cambiarlo ni pincharlo, solo se podía girar", explicó la chef.

Aisha Nazar ganadora Aisha Nazar es la segunda mujer en ganar el Festival del Vacío a la Llama.

El objetivo era lograr el "punto gris", que ella define como el punto que "tiene la carne cuando sale un jugo transparente". Y lo logró; así lo determinó que jurado que la nombró como la gran ganadora.

Aisha participó del Festival del Vacío a la Llama junto al fogonero Mariano Caballero, a quien describe como una pieza clave. Además, contó que fue su cuñada quien la alentó a anotarse en el concurso. No se equivocó, y para su alegría, toda su familia estuvo apoyándola el día de la competencia.

"Éramos dos mujeres y 28 hombres. Espero que con el tiempo se vayan sumando más mujeres. Por ahí no nos animamos, pero nosotras podemos estar en la parilla como el hombre. Quiero incitar y empujar a las mujeres a que puedan hacer lo que quieran", concluyó.