Del boceto a la calle: así se construye un carro de la vendimia

La Fiesta Nacional de la Vendimia , el evento más importante para los mendocinos, tiene dos antesalas que ya son parte de su identidad: la Vía Blanca y el Carrusel de las Reinas. Ambos desfiles reúnen a miles de mendocinos y turistas que se acercan a conocer a las candidatas vendimiales y a recibir los tradicionales obsequios de cada departamento.

Detrás de estos eventos hay meses de trabajo. Cada carro lleva consigo el alma de un departamento, y son muchas las personas que intervienen en el proceso de diseño, armado y puesta en marcha.

Lo primero es definir un concepto. La esencia e impronta que el departamento quiere comunicar y transmitir. En pocas palabras: es aquello que desea contar: su historia, producción, paisaje o símbolo propio.

Para ello, se utilizan maquetas y bocetos que deben tener en cuenta múltiples factores: los materiales a utilizar, la cantidad de personas que van a ir dentro de él, y cumplir requisitos preestablecidos como una altura reglamentaria, estabilidad y sujeciones para las reinas. Estos parámetros responden tanto a la seguridad como a la logística de su traslado, y deben ser respetados por todos los carros que participan. El aspecto de diseño se deja a elección de cada departamento, lo que abre un gran abanico de posibilidades creativas.

La base estructural son camiones o trailers, sobre los cuáles se montan estructuras de diferentes materiales, incluso con elementos reciclados, una impronta muy elegida en los últimos años. En muchas ocasiones intervienen artistas locales que imprimen un sello propio y le aportan “el alma” al diseño.

Los diseños se construyen basados en bocetos que especifican cada detalle de los carros.

Las manos detrás de cada carro

La IV Brigada Aérea es el escenario donde los municipios de Ciudad de Mendoza, La Paz, Malargüe, Las Heras y Tunuyán han decidido elaborar y ensamblar sus carros. En ese lugar, hace semanas que se viene realizando un trabajo artesanal, donde arquitectos, diseñadores, carpinteros, soldadores, artistas y electricistas ejecutan esas ideas plasmadas en los bocetos. Cada aspecto está pensado y ejecutado con precisión, incluso en los detalles más pequeños.

armado carros vendimia vía blanca carrusel-16 En el armado de los carros intervienen arquitectos, diseñadores, carpinteros, soldadores, artistas y electricistas. Rodrigo D'Angelo / MDZ

La Ciudad celebra a la mujer y su trabajo en Vendimia

Fernanda Rivero, Emir Vanella y Alejo Lepe integran el equipo del Taller de Escenografía de la Municipalidad de Ciudad. Para esta edición, el carro busca representar, a través de sus formas y materiales, el lema vendimial 2026: los 90 años de la fiesta, el rol de Mendoza como Capital Internacional del Vino y el protagonismo de la mujer en la historia vendimial.

“Tenemos la imagen refinada de una mujer, también haciendo referencia a los 90 años, a la mujer reina, la mujer trabajadora, la mujer cosechadora, que es la sommelier, que es el punto principal donde exponemos este vino”, explicaron.

armado carros vendimia vía blanca carrusel-9 El rol de la mujer en vendimia, representado en el carro de la Ciudad de Mendoza. Rodrigo D'Angelo / MDZ

En este caso, dentro de los diseños se incorpora también una línea estética representativa del municipio: “Trabajamos con esa formalidad que tiene la Municipalidad de Capital, que siempre es muy estético, las paletas de colores están muy estudiadas. Nos sentamos los tres, analizamos los colores, empezamos a hacer pruebas, armamos nuestra colorimetría para que cada cosa esté en su lugar y combine”.

armado carros vendimia vía blanca carrusel-30 La creación de los carros comienza meses antes, cuando los diseñadores desarrollan la idea a transmitir. Rodrigo D'Angelo / MDZ

También destacaron el largo trabajo que implica este proceso, que empieza mucho antes de su ensamblado: “Nosotros ya desde noviembre empezamos haciendo un trabajo de mesa. Qué vamos a mostrar, qué queremos hacer, qué es lo que queremos representar, cómo lo vamos a representar sin caer en cosas que ya se hayan utilizado, darle originalidad al carro. Porque ya son 90 años, estamos hablando de carros todos los años, es muy difícil y hay que saber innovar año a año, que no es tarea fácil”.

Las Heras reivindica la historia Sanmartiniana

Por otra parte, Las Heras, como punto estratégico de la gesta encabezada por San Martín, decidió rendirle un homenaje con su carro al General.

Javier Delú y Gaston Estevez son los encargados de ejecutar la idea. Cada detalle, desde los colores hasta los complementos que acompañan al diseño, hacen referencia a San Martín.

armado carros vendimia vía blanca carrusel-31 Cada detalle del carro tiene una referencia. En el caso de Las Heras, el azul representa la pechera que usaba San Martín. Rodrigo D'Angelo / MDZ

“La idea de este año va a ser representar la ruta de San Martín acá en Mendoza. Los tótems amarillos indican cada punto histórico donde él estuvo. El carro es azul oscuro porque representa la pechera que utilizaba San Martín. Hay unas cintas rojas que son la representación tanto del paisaje de Las Heras, que es montañoso, como también de las cintas de los granaderos. Y tenemos unas cintas blancas que recorren el carro, que representan obviamente la cinta blanca que usaban los granaderos de San Martín”, detallaron.

armado carros vendimia vía blanca carrusel-32 Los equipos trabajan arduamente en el ensamblado de los carros para que estén listos para la Vía Blanca y Carrusel. Rodrigo D'Angelo / MDZ

La Paz celebra 90 años de trabajo y sacrificio

El departamento del este mendocino está muy orgulloso de sus dos reinas nacionales, y la idea de su carro de este año gira alrededor de ese concepto: el trabajo y sacrificio que implicaron sus logros. Alejo Lepe es el diseñador a cargo, quien trabaja también en la elaboración de los carros de otros departamentos, y tiene la tarea de supervisar varias tareas en simultáneo.

armado carros vendimia vía blanca carrusel-24 El carro de La Paz homenajea a Lorena Lorca y Ana Laura Verde, las dos reinas que el departamento ha logrado en la historia de Vendimia. Rodrigo D'Angelo / MDZ

“Quisimos hacer alusión no solo a los 90 años de Vendimia, sino también a 90 años en los que pusimos a las dos reinas nacionales que tiene La Paz. Y también hicimos referencia a todo el trabajo y sacrificio que hacen para poder llegar”.

Destacó el orgullo que significa para todos quienes intervienen en el armado de los carros ver el resultado final durante la Vía Blanca y Carrusel de las Reinas: ”Cuando estás en la recta final, estás contento, lo ves casi terminado con cada detalle, te genera mucha emoción a flor de piel, ya lo querés ver en la calle”.

armado carros vendimia vía blanca carrusel-25 Los carros de La Paz y Ciudad en pleno proceso de armado. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El carro más original, ¡tiene premio!

Todos los años el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través de la Subsecretaría de Cultura, realiza un concurso que premia a dos de los carros que participaron de los desfiles.

Se analizan tanto la originalidad y creatividad como la relación entre la temática elegida y el departamento, la armonía visual, el diseño lumínico y la musicalización, la integración de las reinas dentro del diseño y la composición en general.

armado carros vendimia vía blanca carrusel-26 Todos los años se premia a dos carros. En 2025, La Paz y San Carlos fueron los ganadores. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El jurado que evalúa cada uno de los carros está compuesto por miembros del Colegio de Arquitectos, del Instituto Nacional de Vitivinicultura, de la CORENAVE, de la UNCuyo y de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia.

Mediante un sistema de puntaje se eligen los carros que más se destacan en cada edición. Los ganadores reciben un premio económico, pero para quienes los construyen el verdadero reconocimiento llega cuando el carro finalmente recorre las calles de Mendoza entre aplausos y luces vendimiales.