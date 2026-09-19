Dejó US$6 millones a su chofer dos meses antes de morir y ahora investigan su testamento

Una denuncia judicial puso bajo la lupa el testamento de Norberto Santilli , un empresario agropecuario de 82 años de la localidad santafesina de Armstrong que murió el 31 de julio de 2025. Según la presentación, unos 60 días antes de su fallecimiento había firmado un documento en el que dejaba todos sus bienes a su chofer y asistente, Agustín M.

La fortuna del empresario tendría una valuación cercana a los seis millones de dólares . La denuncia fue presentada por Celia Santilli , prima hermana de Norberto, quien se identificó como su única heredera legítima y cuestionó tanto las circunstancias de la firma como la autenticidad del testamento.

El planteo tuvo una audiencia el 11 de septiembre en los Tribunales provinciales de Cañada de Gómez. Por pedido del fiscal Juan Pablo Baños, el juez penal de primera instancia Álvaro Campos dispuso inscribir durante seis meses todos los inmuebles de Santilli como bienes litigiosos.

La presentación fue patrocinada por los abogados Pablo Morosano, Ángelo Rossini y Lucio Rossini y cuenta con el testimonio del escribano de confianza del empresario, quien trabajó con él durante aproximadamente 30 años.

Santilli no tuvo hijos ni hermanos. Estuvo casado y enviudó, y posteriormente mantuvo durante 20 años una relación con una mujer que tenía una hija de una relación anterior. Según consta en la denuncia, en febrero de 2025 el hombre había consultado a su escribano de confianza sobre cómo desvincular laboralmente a Agustín M. , quien trabajaba como su chofer y asistente.

La justicia dispuso inscribir durante seis meses todos los inmuebles de Santilli como bienes litigiosos.

De acuerdo con el relato incorporado a la presentación, el empresario estaba disconforme con él y pretendía primero retirarle los permisos para conducir sus vehículos y luego finalizar la relación laboral.

Sin embargo, el 30 de mayo de 2025, Santilli firmó en una escribanía de Cañada de Gómez un testamento mediante el cual, según la denuncia, dejaba todo su patrimonio a Agustín M.

Por qué la familia cuestiona el documento

Celia Santilli cuestionó las circunstancias en las que fue firmado el testamento. Señaló que su primo no solía concurrir a Cañada de Gómez y que la escribanía donde se realizó el acto no tenía relación previa con él. Según la presentación, durante tres décadas el empresario había utilizado los servicios de su escribano de confianza en Rosario para sus trámites.

También se cuestionó que los dos testigos del testamento fueran oriundos de Las Parejas y no tuvieran, según la denuncia, una relación cercana con Santilli.

Otro elemento incorporado al expediente es el testimonio del escribano que acompañó al empresario durante 30 años. Según su declaración, antes de morir Santilli le había manifestado que quería dejar “parte de sus bienes” a su expareja y a su hijastra para protegerlas económicamente.

Sin embargo, después del fallecimiento del empresario, ambas mujeres fueron retiradas del inmueble en el que vivían y debieron concurrir con un Oficial de Justicia para retirar sus pertenencias.

La sucesión comenzó pocos días después de la muerte

La presentación también señala que la sucesión testamentaria comenzó siete días hábiles después de la muerte de Santilli. Para la denunciante, ese plazo constituye otro elemento que debe ser investigado dentro del conjunto de circunstancias que rodearon el testamento.