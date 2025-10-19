¿De qué nos salvamos? Todo es como es tu mirada
Domingo Día de la Madre y llega "Arte que motiva", la columna que refleja nuestra mirada y nuestra perdón, con el estilo particular de Juan Barros.
Yo me contaba una y otra vez mi historia, pero no la contaba. Me hubiera gustado hablar de ello. Por suerte, las circunstancias dan una oportunidad a la palabra (Boris Cirulnik). Incluso, el perdón es la intimidad de la mirada. El perdón es lo más inclusivo. ¡Es como me incluyo en mí!
¿De qué buscamos salvarnos?
¿De qué nos salvamos…?
¿De qué nos ofrecen salvarnos?
Y ese roer contemporáneo de salvarnos de haber creído lo que nos han hecho creer…
¿Acaso Dios nos pide que confiemos en Él?
El perdón es lo más inclusivo
Y… Cómo me salvo de mí?
Es más definitivo cómo amamos que cómo nos aman.
Y… ¿Cómo salvarnos de las consecuencias que nos victimizan?
Y vivir del lado de los que llevan las consecuencias peores…
¡Ya es una salvación a creer!
Ya no es la inmediatez a creer…
¡Ya es el honor del martirio!
La eternidad cumple!
Y alcanza a remover tanto…
ES la transmisión inalámbrica (WiFi) que nos trasciende.
Es un empezar de nuevo tal como podemos amar…
¿Sabés en que ponés tu confianza?
¡Sos como te salvás!
Tu mayor logro es como lo lográs.
Tenés todas las preguntas que querés. Todos los ¿Por qué?
El signo no es a nuestra medida.
Nosotros nos hacemos a medida de los signos.
Como nos faltamos es lo que nos falta.
Mirar lo que valemos para hacernos valer.
Una Madre siempre quiere salvarnos…
¡Como sos nos faltás!
* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.