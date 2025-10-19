¿De qué nos salvamos? Todo es como es tu mirada

Yo me contaba una y otra vez mi historia, pero no la contaba. Me hubiera gustado hablar de ello. Por suerte, las circunstancias dan una oportunidad a la palabra (Boris Cirulnik). Incluso, el perdón es la intimidad de la mirada . El perdón es lo más inclusivo. ¡Es como me incluyo en mí!

Y ese roer contemporáneo de salvarnos de haber creído lo que nos han hecho creer…

"Frente al despliegue ante nuestros ojos de las dimensiones ilimitadas del universo, el mayor acto de fe para nosotros cristianos no es creer que todo esto ha sido creado por Dios, sino creer que "todas las cosas han sido creadas por medio de Cristo y para de él" (Col 1, 16), que "sin él nada se ha hecho de lo que existe" (Jn 1, 3). El cristiano tiene una prueba de Dios mucho más convincente que la obtenida del cosmos: la persona y vida de Jesucristo" (Raniero Cantalamessa)

¿Acaso Dios nos pide que confiemos en Él?

Y… Cómo me salvo de mí?

Es más definitivo cómo amamos que cómo nos aman.

Y… ¿Cómo salvarnos de las consecuencias que nos victimizan?

Y vivir del lado de los que llevan las consecuencias peores…

IMG-20251018-WA0101 ¿Acaso Dios nos pide que confiemos en Él? Ilustración de Juan Barros

¡Ya es una salvación a creer!

Ya no es la inmediatez a creer…

¡Ya es el honor del martirio!

La eternidad cumple!

Y alcanza a remover tanto…

ES la transmisión inalámbrica (WiFi) que nos trasciende.

Es un empezar de nuevo tal como podemos amar…

¿Sabés en que ponés tu confianza?

¡Sos como te salvás!

Tu mayor logro es como lo lográs.

Tenés todas las preguntas que querés. Todos los ¿Por qué?

El signo no es a nuestra medida.

Nosotros nos hacemos a medida de los signos.

Como nos faltamos es lo que nos falta.

Mirar lo que valemos para hacernos valer.

Una Madre siempre quiere salvarnos…

¡Como sos nos faltás!

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.