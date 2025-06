De que falleció Horacio García Belsunce, el hermano de María Marta

El día que la vida de Horacio García Belsunce

El 27 de octubre de 2002, la vida de Horacio cambió drásticamente, luego de que su hermana mayor fuera baleada múltiples veces en la cabeza en su casa en el country Carmel. "Como yo no tenía un hermano varón, ella me hacía la gamba… Se ponía de arquera o me pateaba al arco… Nuestra relación era fantástica”, decía sobre su hermana.