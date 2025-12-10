De Marianela Núñez a Otello: el Teatro Colón anunció la temporada 2026, marcada por la calidad artística

La temporada 2026 del Teatro Colón ya tiene forma y llega cargada de nombres ilustres, regresos largamente esperados y estrenos que apuntan a marcar un hito. El primer coliseo argentino se prepara para un año intenso, con una programación que combina grandes clásicos del repertorio lírico y coreográfico con nuevas miradas, formatos innovadores y una fuerte presencia de artistas nacionales e internacionales.

Ópera , ballet, conciertos sinfónicos, cine con música en vivo, propuestas para niños y experiencias inmersivas convivirán a lo largo de todo el año.

La temporada de ópera estará integrada por siete títulos y se complementará con tres propuestas de Ópera de Cámara. El regreso de Richard Wagner al escenario del Colón llegará con Die Walküre, que vuelve a instalar el drama musical en alemán en la sala principal.

El repertorio francés dirá presente con Les contes d’Hoffmann (Los cuentos de Hoffman) de Jacques Offenbach, en la celebrada puesta de Eugenio Zanetti que el teatro había presentado en 2019.

Por otra parte, la creación contemporánea tendrá un lugar central con el estreno mundial de Dementia, obra comisionada al compositor argentino Oscar Strasnoy.

La tradición italiana, clave en la identidad del Colón, se desplegará con cinco títulos: I Capuleti e i Montecchi de Vincenzo Bellini, más de medio siglo después de su último paso por esta sala; Manon Lescaut de Giacomo Puccini en versión de concierto en el Palacio Libertad; el doble programa verista Pagliacci de Ruggero Leoncavallo y Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni, con dirección escénica de Hugo de Ana e inicio de temporada en abril; y la monumental Otello de Giuseppe Verdi.

Teatro Colón, Marianela Nuñez en el lago de los cisnes (c) Máximo Parpagnoli Marianela Núñez en el Lago de los Cisnes. Máximo Parpagnoli/ Gentileza Teatro Colón

En el terreno de la ópera de cámara, el público podrá reencontrarse con tres obras fundamentales del siglo XX: La historia del soldado de Igor Stravinsky, La ópera de los tres centavos de Kurt Weill y Bertolt Brecht, y Otra vuelta de tuerca de Benjamin Britten.

Ballet Estable, Marianela Núñez y un Borges bailado

El Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la conducción de Julio Bocca, presentará ocho títulos a lo largo del año. La figura de Marianela Núñez volverá a ser una presencia central: la bailarina argentina abrirá la temporada con El lago de los cisnes en marzo, en la versión coreográfica de Raúl Candal, la misma con la que Bocca se despidió del escenario en 2007. Además, será protagonista en diciembre de El cascanueces en la versión de Silvia Bazilis, junto a la Orquesta Estable y el Coro de Niños.

El calendario incluirá además un programa mixto con Études de Harald Lander, Aftermath del argentino Demis Volpi y Come In de Aszure Barton, tres obras de los siglos XX y XXI que llegarán por primera vez al país. En julio se ofrecerá el estreno argentino de Alicia en el país de las maravillas, creación de Christopher Wheeldon con producción del Ballet Real de Dinamarca y participación de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

En septiembre se vivirá el estreno mundial de Borges, coreografía comisionada a Goyo Montero con música de Gustavo Santaolalla y Owen Belton, y en noviembre se presentará Manon de Kenneth MacMillan, con producción de los talleres del Teatro Colón. La presencia de figuras invitadas se anunciará según disponibilidad.

Teatro Colón, Zoe Zeniodi junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires (c) Arnaldo Colombaroli (2) Zoe Zeniodi junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Arnaldo Colombaroli/ Gentileza Teatro Colón

Orquestas, ciclos, nuevas experiencias y visitas de lujo

En el terreno sinfónico, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Zoe Zeniodi, celebrará sus 80 años con 19 conciertos de abono y 8 funciones extraordinarias, junto a directores y solistas de proyección internacional.

La Orquesta Estable, con Alejo Pérez como nuevo director titular, ofrecerá tres conciertos propios además de su participación en la temporada de ópera y ballet. La Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte sumará un ciclo de ocho conciertos entre marzo y diciembre, consolidando su rol de semillero musical.

El Colón Contemporáneo, también a cargo de Martín Bauer, presentará cuatro funciones en la sala principal, con cinco estrenos latinoamericanos de obras de los siglos XX y XXI, que abarcan piezas sinfónicas y creaciones para instrumentos acústicos y electrónica. Su temporada abrirá con la proyección del clásico film Blade Runner con interpretación musical en vivo.

Alejo_Perez (c) JuliaWesely, Orquesta Estable del Teatro Colón La Orquesta Estable del Teatro Colón presentará 3 conciertos dirigidos por su director Alejo Pérez. Gentileza Teatro Colón

En paralelo, el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) ofrecerá doce proyectos que van desde danza contemporánea, música electroacústica e instalaciones audiovisuales hasta teatro, ópera, cine experimental, conferencias, clases magistrales y performances. El Colón para niños incluirá cinco títulos entre óperas y ballets, como El rey Arturo con música barroca inglesa, Cuentos líricos basado en textos de autores argentinos, versiones adaptadas de El barbero de Sevilla y El lago de los cisnes, y el cierre navideño con Un sueño navideño.

El Salón Dorado organizará su intensa agenda a partir de once ejes temáticos, dando espacio a la música coral, vocal e instrumental de cámara, junto con el tango, el jazz y cruces entre distintas disciplinas artísticas, con lugar tanto para jóvenes intérpretes como para homenajes a grandes referentes nacionales.

En el plano internacional, uno de los acontecimientos más esperados será la vuelta de la Berliner Philharmoniker al Teatro Colón después de veintiséis años, con tres conciertos bajo la batuta de Kirill Petrenko y la participación del pianista Daniil Trifonov como solista. A ello se suman las coproducciones de los ciclos Grandes Intérpretes y [Aura], el espectáculo Astor, Piazzolla eterno y nuevas experiencias inmersivas del ciclo Colón Inmersivo, con propuestas dedicadas a Monet y Aida.

El Cascanueces en el Teatro Colón El Cascanueces contará con la actuación estelar de Marianela Núñez. Carlos Villamayor/ Gentileza Teatro Colón

Cómo renovar los abonos del Teatro Colón para la temporada 2026

La renovación de abonos para la temporada 2026 podrá realizarse desde el viernes 12 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 16.45 de forma presencial por Libertad 621 con turno previo, o de manera online a través del sitio oficial del teatro.