"De la nada se retiró el mar", el relato de un guardavidas de la ola gigante que mató a un bañista

Una ola gigante sorprendió a decenas de bañistas que estaban en el mar en Santa Clara del Mar y causó la muerte de una persona y heridas a otras 35, una de ellas en grave estado tras sufrir un infarto. El fenómeno golpeó también en las playas de Camet y de Mar del Plata .

“La verdad que fue impresionante, es un fenómeno que no estamos acostumbrados a tener acá y menos sin una sudestada ni un viento puntual. Que de la nada se retire el mar...”, relató Maximiliano Preenski, guardavidas que participó en los rescates, en diálogo con la prensa.

De acuerdo al reporte de Defensa Civil, la ola gigante dejó un muerto, "un joven, un varón fallecido, aparentemente fue empujado por el agua y golpeó contra unas rocas. Hay una persona que sufrió un infarto y hay 35 heridos leves”.

"Fue una crecida exagerada y fuerte que provocó en diferentes playas muchas complicaciones, en nuestro caso tuvimos dos situaciones muy complejas con una persona que murió y con otra persona que fue reanimada luego de tener un paro cardiorrespiratorio", dijo Alejandro García, jefe de Guardavidas de Santa Clara del Mar.

Los testigos del hecho reportaron que se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes” que no suelen verse en la zona.

La situación tomó de manera desprevenida a los turistas: la marea subió y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas.

Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse.

Incluso, quienes estaban presentes en la playa tuvieron que agarrar a sus perros para que nos se los llevara el mar.

Santa Clara del Mar es un balneario apacible de la Costa y generalmente suele tener un mar tranquilo y ameno, por lo que esta situación tomó por sorpresa a todos.

Este fenómeno también golpeó en Mar del Plata, pero de momento, se desconoce si este fenómeno tuvo lugar localidades cercanas de la costa atlántica.