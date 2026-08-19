De la cocaína al jarabe para la tos: qué puede dar positivo en un antidoping

Nick Kyrgios dio positivo en su control antidoping por un metabolito de la cocaína , una sustancia que puede detectarse en el cuerpo de un atleta. La lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) no se limita a productos que mejoren el rendimiento, sino que también incluye drogas recreativas y medicamentos de uso común.

Según informó la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), una muestra del tenista australiano Nick Kyrgios tomada el 22 de junio de este año contenía benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. Esto quiere decir que la prueba de antidoping registró en el cuerpo del atleta una sustancia que se genera en el cuerpo a partir del consumo de la mencionada droga.

La Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos 2026 de la WADA establece diferentes categorías. Algunas sustancias están prohibidas en todo momento, otras solamente durante la competición y determinadas sustancias tienen restricciones específicas para ciertos deportes.

Esa clasificación es importante porque impide reducir el doping a la utilización deliberada de productos para aumentar el rendimiento. Cocaína, cannabis o THC, MDMA o éxtasis, anfetaminas, metanfetamina y heroína o diamorfina pueden producir una infracción antidoping cuando se encuentran dentro de las condiciones de prohibición correspondientes. En los ejemplos proporcionados, todas están prohibidas en competición.

Fuera de este listado se encuentra el alcohol, que no está prohibido por la WADA ni por ninguna entidad deportiva, por lo que su consumo no constituye ninguna infracción para esta organización, aunque alguna federación deportiva en particular puede establecer sanciones específicas.

Del descongestivo al medicamento para TDAH

Uno de los puntos menos conocidos de las normas antidoping aparece en medicamentos de uso relativamente habitual. Un producto legal y prescripto por un profesional de la salud puede contener una sustancia incluida en la lista de prohibiciones.

La pseudoefedrina es uno de esos casos. Está presente en determinados medicamentos utilizados contra la congestión nasal y síntomas asociados a cuadros gripales o resfríos. De acuerdo con la información proporcionada, está prohibida en competición cuando supera el umbral establecido por WADA. La lista también advierte que ciertos estimulantes prohibidos pueden encontrarse en medicamentos destinados a tratar síntomas de resfrío y gripe.

Algo similar ocurre con determinados tratamientos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Las anfetaminas y el metilfenidato forman parte de los estimulantes prohibidos en competición. Cuando un deportista necesita médicamente alguno de estos tratamientos, puede requerir una Autorización de Uso Terapéutico, conocida como TUE o AUT.

Analgésicos, corticoides e inhaladores

El tratamiento del dolor también puede entrar en terreno regulado. El tramadol está prohibido en competición y determinados opioides utilizados para dolores importantes aparecen entre los narcóticos prohibidos. La cuestión tiene especial relevancia en el deporte porque estos medicamentos pueden formar parte de tratamientos posteriores a una lesión o una intervención médica.

Los glucocorticoides, por su parte, integran la categoría S9. Determinadas vías de administración están prohibidas durante la competición. Se trata de medicamentos utilizados para distintos procesos inflamatorios, alergias, asma y otras enfermedades, por lo que su presencia dentro de las regulaciones puede resultar menos evidente para el público general.

Los medicamentos para el asma constituyen otro ejemplo. Los agonistas beta-2 están regulados e incluyen sustancias como salbutamol, formoterol, salmeterol y vilanterol. Esto no significa que utilizar un inhalador equivalga automáticamente a doping: existen excepciones y límites específicos de dosis para determinados medicamentos administrados por vía inhalatoria.

Diuréticos y betabloqueantes, otros casos regulados

Entre las sustancias prohibidas en todo momento aparecen diuréticos como furosemida, hidroclorotiazida y espironolactona. Según la información suministrada, su relevancia antidoping no se limita a sus efectos farmacológicos, ya que también pueden actuar como agentes que sirven para encubrir el consumo de otras sustancias al modificar la eliminación o la concentración de otras sustancias.

Los betabloqueantes tienen una regulación diferente. Medicamentos como propranolol, atenolol o metoprolol, utilizados para patologías cardiovasculares y otros cuadros, están prohibidos únicamente en determinados deportes. La restricción se concentra especialmente en disciplinas en las que reducir el temblor, las pulsaciones o la ansiedad puede representar una ventaja.

Las sustancias asociadas al doping de rendimiento

En otro grupo aparecen los productos habitualmente relacionados con la búsqueda deliberada de una mejora artificial del rendimiento. Allí se encuentran los esteroides anabólicos, la testosterona administrada de manera exógena, la EPO, la hormona de crecimiento (hGH) y distintas hormonas, factores de crecimiento y moduladores metabólicos. Según los datos aportados, estas categorías están prohibidas tanto dentro como fuera de competición.

La normativa también contempla métodos prohibidos. Entre ellos figuran el dopaje sanguíneo, determinadas manipulaciones de sangre y componentes sanguíneos y ciertas formas de manipulación química o física de las muestras.