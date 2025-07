De joya arquitectónica a lugar fantasma: el incierto futuro del Edificio de Turismo

Sobre la transitada avenida San Martín, metros antes del kilómetro cero de Mendoza, se levanta un inmueble que pocos observan pero que lleva más de ocho décadas como parte del paisaje urbano. Es el histórico Edificio de Turismo , ex Jockey Club que durante décadas fue el punto neurálgico de la promoción turística en Mendoza.

La estructura combina materiales nobles, circulación abierta y un criterio monumental que aún impacta. Pero el paso del tiempo y las decisiones políticas lo convirtieron en una especie de ruina con funciones parciales. Un edificio público que parece no pertenecer a nadie.

edificio ente turismo abandono ruinas obras deterioro 7 San Martín al 1143, patrimonio y descuido. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El paréntesis de la gestión Cobos: el proyecto que quedó en pausa

En la gestión de Julio Cobos (2003-2007), el edificio había comenzado un proceso de recuperación. Se llamó a concurso, se adjudicó un proyecto arquitectónico y hasta se planificó un espacio turístico y cultural para darle nueva vida.

Sin embargo, con el cambio de administración y el arribo de Celso Jaque, esa iniciativa fue cancelada. Los fondos asignados se redirigieron a otros fines y el proyecto quedó archivado. fedifAquella decisión marcó un punto de inflexión: desde entonces, el edificio solo acumuló polvo.

proyecto clorindo testa (1) Los bocetos del proyecto de Clorindo Testa quedaron solo en eso, en bocetos.

Oficinas vacías, humedad y grietas: así está hoy por dentro

La postal actual es desoladora. Los ascensores no funcionan. Los pisos superiores, donde hay hasta un teatro y salones enormes, hoy están vacíos, los muros, también, exponen el paso de los años. Los pocos espacios aún activos, como el mercado artesanal, la policía turística y algunos talleres conviven con paredes rotas, escaleras clausuradas y olor a encierro.

Hoy, el abandono no es sólo estructural. También es simbólico. El edificio fue fragmentado y su identidad institucional desmantelada.

Interior edificio de turismo Mendoza (11) Este es el pasillo interno que deben atravesar todos los que hoy trabajan en el edificio para llegar a los baños. MDZ

Una de las empleadas administrativas del mercado artesanal dialogó con MDZ y resumió el presente con una clara realidad: ”No hay gas y los baños dejan muchos que desear, pero intentamos mantenerlos lo mejor posible”,detalló. Su testimonio no es anecdótico: el mercado artesanal, creado en 1986 por decreto provincial, representa el último uso vivo del edificio.

¿Rescate o privatización? El proyecto de concesión que genera dudas

A través de la Ley N° 9293, la Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo a concesionar por 50 años el inmueble a privados. El decreto reglamentario ya está publicado con la idea oficial de “poner en valor” el inmueble y darle usos mixtos: culturales, turísticos o comerciales.

Interior edificio de turismo Mendoza (2) La antesala de los baños denota el deterioro de un inmueble que supo ser un emblema provincial. MDZ

Sin embargo, especialistas como la arquitecta Cecilia Raffa, consultada por MDZ advierten que “las concesiones de edificios de valor patrimonial pueden ser una salida para su conservación, pero deben hacerse con conocimiento. Parte del trato debería ser la preservación del bien y para eso es necesario armar un plan de manejo (una guía de intervención del edificio) para marcar lo que se puede hacer o no en él”, explicó claramente la arquitecta.

“En realidad ese manual deberían tenerlo todos los edificios públicos de valor patrimonial para su conservación, lo cual no imposibilitan nuevos usos, pero sí regulan las intervenciones materiales sobre los bienes para preservar su autenticidad, es decir los valores estéticos y funcionales por los cuales son considerados patrimonio cultural”, concluyó Raffa sobre la verdadera conservación de los patrimonios arquitectónicos.

Un futuro incierto para el último espacio vivo

edificio ente turismo abandono ruinas obras deterioro 14 El mercado artesanal, junto con la Policía Turística son las actividades que mantienen el movimiento del ex Emetur. Rodrigo D'Angelo / MDZ

La situación del mercado artesanal es hoy el termómetro más visible del deterioro institucional. Creado como vidriera de artesanías locales y un espacio para aprender artesanías folclóricas, el mercado sobrevive casi sin mantenimiento, sin comunicación oficial sobre su destino y con sus trabajadoras a la expectativa.

“Desde hace bastante tiempo sabemos que hay un proyecto, pero no nos dicen nada. Nos enteramos de las cosas por lo que dicen en el diario”, contó otra vendedora a MDZ. Si el edificio cambia de manos, ¿el mercado deberá mudarse? ¿a qué lugar lo hará?

Mercado artesanal edificio de turismo Mendoza (12) El subsuelo del edificio se mantiene activo por los distintos talleres de artesanías folclóricas que se brindan allí. MDZ

Este caso pone en debate algo más profundo que un edificio

El ex Jockey Club condensa más de un siglo de historia social, urbana y arquitectónica. La decadencia no es sólo edilicia: es institucional. Y el futuro no puede resolverse sin una verdadera política de Estado.

La historia del ex Emetur no es sólo la de un edificio antiguo. Es la historia de cómo un patrimonio local puede quedar abandonado por falta de acción pública.

Mercado artesanal edificio de turismo Mendoza (11) Una de las postales que se repite en todo el edificio es la de las estufas eléctricas o calefactores ya que el inmueble no tiene gas actualmente. MDZ

Lo que está en juego no es sólo la conservación arquitectónica. Es la definición de qué se considera valioso, de quién tiene derecho a decidir sobre los bienes públicos y de qué lugar ocupan la memoria, el trabajo artesanal y la cultura popular en los planes de la provincia.