De Belgrano a La Plata: así será el mega calendario del Año Nuevo Chino en Argentina este verano

La Argentina se prepara para un Año Nuevo Chino con despliegue récord y alcance federal. La agenda, que arranca el último fin de semana de enero y se estira durante gran parte de febrero, tendrá como epicentro a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia, pero también sumará celebraciones en Córdoba, Salta, Jujuy y San Miguel de Tucumán.

El ciclo lunar marcará el inicio oficial el 17 de febrero de 2026 , cuando comenzará el llamado Año del Caballo de Fuego , identificado como el año 4724 en el calendario tradicional.

El primer gran movimiento se sentirá en Belgrano. Desde el sábado 25 de enero y también durante el 1 y 2 de febrero , el Barrio Chino volverá a llenarse de color con la clásica postal de calles repletas, puestos, música y rituales festivos. A ese clima se le sumará una previa con apoyo institucional y participación de la colectividad: habrá actividades en horario de tarde, con el estilo de los desfiles callejeros que suelen verse en grandes ciudades del mundo.

Al día siguiente, la celebración se trasladará a un punto abierto y familiar: Plaza Parques Nacionales , en Belgrano, sobre la zona de Figueroa Alcorta. Allí se espera una programación amplia, pensada para público general, con atracciones tradicionales y propuestas para quienes se acercan por primera vez a esta cultura.

En el menú de espectáculos, el protagonista será el Dragón, con su danza simbólica de buenos augurios. También habrá Leones Chinos, exhibiciones de artes marciales y demostraciones de disciplinas como Tai chi y Chikung. El evento sumará, además, muestras de caligrafía y música con instrumentos típicos, para darle al festejo una impronta más completa que la del simple paseo.

Una de las novedades más comentadas es la llegada, por primera vez al país, de un grupo artístico proveniente de la provincia china de Zhejiang. A eso se le agregará un desfile especial de moda étnica, con vestuario seleccionado y traído especialmente para la ocasión, en una apuesta por mostrar tradiciones desde lo visual y lo escénico.

El sábado 25, cientos de argentinos se acercaron al Barrio Chino de Buenos Aires para celebrar el año nuevo chino Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. Cientos de argentinos se acercarán al Barrio Chino de Buenos Aires para celebrar el año nuevo chino. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Puerto Madero y La Plata: dos fechas clave

El cronograma también tendrá un capítulo distinto en Puerto Madero, donde el domingo 15 de febrero se realizarán carreras de botes dragón, una actividad que combina deporte y celebración. La propuesta estará a cargo de una asociación local dedicada a este tipo de competencias, que destaca el valor cultural y festivo de la experiencia, más allá del resultado.

En tanto, la Provincia prepara uno de los puntos más convocantes: Plaza Moreno, en La Plata, abrirá sus puertas el sábado 21 y domingo 22 con entrada gratuita. Allí se desplegarán dos jornadas intensas con danzas del Dragón y del León, feria gastronómica, puestos culturales, indumentaria tradicional, shows y actividades participativas para todas las edades.

La capital bonaerense promete una agenda de alto volumen: decenas de números en el escenario principal y una gran feria con propuestas para comer, comprar y aprender. Habrá talleres de caligrafía, experiencias para practicar costumbres orientales, ceremonias tradicionales, desfiles y actividades pensadas para acercar la cultura china a vecinos y turistas en un formato de fiesta multitudinaria.